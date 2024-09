A Nyírpazonyi Nők Klubja tavaly ünnepelte megalakulásának 20. évfordulóját. A klub ebből az alkalomból nyújtotta be (még az évben) a 20. pályázatát a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás kollégiumhoz, „20 ÉVESEK LETTÜNK” címmel, melyet meg is nyert.

A pályázat egy részét személyszállításra, utazásra tervezte és használta fel a közösség. Így esett a választás Nyíradony-tamáspusztai „Borostyán Med-Hotel”-re, egy egésznapos fürdés, ellátással, autóbusz igénybe vételével, 45 fővel. A belépő, az ebéd és az uzsonna költségeit a Nyírpazonyi Nagyközség Önkormányzat éves támogatása, a szervezet tagsága és vendégei által befizetett összeg fedezte.

A tervezett napon a településünkön lévő klubunknál gyülekeztünk. Bemutattuk a velünk tartó vendégeinknek a kulturáltan berendezett és minden igényt kielégítő klub-szobánkat. Frissen sütött pogácsa, egy kis „bátorító” ital elfogyasztása után indult el az autóbusz, melynek vezetőjét szintén vendégül láttuk. Nyíradonyban már vártak bennünket, a Hotel igazgatója rövid tájékoztatást adott a csodálatos környezetben lévő, egyedi stílusban épült létesítményről, a gyógyító víz egészségre való hatásáról. Az idő nekünk kedvezett, az egész napos pihenés minden résztvevő számára a kikapcsolódás reményét jelentette. A tagság és vendégeink felfrissülve, szerencsésen haza is értek. Köszönjük a résztvevőknek a szép napot, a támogatóinknak pedig a támogatást, hogy ez létrejöhetett!

Ungvári Sándorné

elnök, szervező