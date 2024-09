A VIDOR Fesztivál közönsége a nagyszínpadon láthatta Szinetár Dóra életrajzi stand-upját, melyben a színésznő kiáll a nézők elé, és elmeséli az életét. Nem úgy, ahogy mások megírták, hanem úgy, ahogy ő élte meg a sikereket, kudarcokat, örömöket, traumákat. Kicsit korán kezdett mindent: 11 évesen több ezer néző előtt énekelt Szegeden, 14 évesen popsztár volt, akit egy ország imádott, 19 évesen pedig már feleség és édesanya. Három és fél évtizede énekel és játszik a színpadon, és bár legtöbbször a „szép lány” szerepét osztották rá, a lelke mélyén mindig Fiona szeretett volna lenni a Shrekből.

Az Egy életem című előadásban nevet azokon a hülyeségeken, amiket csinált, vagy amik megtörténtek vele, s együtt nevet vele a közönség is. Az interjúban, amit lapunknak adott, nemcsak arról esett szó, hogy miért szerette volna ezeket a történeteket és érzéseket megosztani a nagyközönséggel, de a bulvárlapok felelősségéről és a közösségi médiát elárasztó verbális erőszakról is beszélgettünk.

Érdekesebb, izgalmasabb

– Azért voltam lelkes, amikor annak idején Lévai Balázs megkeresett az ötlettel, hogy írjunk az életemből egy stand-up estet, mert sok olyan dolog történt velem, és sok olyan érzés van bennem, ami még azokhoz sem feltétlenül jutott el, akik közel állnak hozzám. És nem azért, mert titkolózós vagyok, hanem mert az embernek nincs mindig lehetősége arra, hogy elmeséljen belső megéléseket. Mindenkinek vannak olyan történetei, amelyekről úgy gondolja, hogy másokra is tartoznak, és vannak olyanok is, amiket nem szeret sem elemezni, sem elmesélni. Ezzel én is így vagyok, éppen ezért ebben az előadásban azokra a történetekre koncentrálok, amiket mindenképpen szeretnék megosztani a közönséggel, de ezek nem feltétlenül azok, amiket a különböző bulvárlapok az elmúlt évtizedekben megírtak rólam. Sokkal érdekesebb, izgalmasabb és összetettebb sztorik voltak az életemben annál, mint ami az újságokat érdekelte: ezekről mesélek ezen az esten. Egyébként pedig nem amiatt hallgatták el ezen történeteket a lapok, mert eltitkoltam őket, hanem mert az újságolvasók nagy része csak a felszínt akarja kapargatni mások életével kapcsolatban – bizonyos médiumoknak elképesztő a felelősségük abban, hogy az emberek ennyire elzüllöttek agyilag. – Azt mondta nekem az egyik legnagyobb, elsők között elindult bulvárújság főszerkesztője, hogy az embereket két dolog érdekli: a mennyei boldogság és a sorskatasztrófa, a kettő között viszont semmi. Azt gondolom, ebben a formában ez nem igaz, mert egyrészt maguk a bulvárlapok tolták ki ennyire az ingerküszöböt, másrészt pedig a média egyik feladata éppen az lenne, hogy bemutassa: az emberek számára sokszor olyan apróságok jelentik a földöntúli boldogságot vagy akár a sorstragédiát, amikről nem is gondoljuk, hogy fontosak. Amit és ahogyan ezen az esten elmesélek, egy bulvárújságnak nem lenne érdekes, ám a nézőknek igen: megértik, hogy számomra mi miért volt fontos, és ez vezet el a katarzishoz – fogalmazott Szinetár Dóra, akitől megtudtuk: olyan érzéseket is megfogalmaz az előadásban, amivel még sok barátját, ismerősét is meglepte.