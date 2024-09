A mindennapi mozgás, az egészséges életmód egyre fontosabb szerepet kap napjainkban. A tiszalöki önkormányzatnak is fontos a városlakók egészsége, ezért pályázatot nyújtott be a sportkomplexum felújítása és bővítése, valamint a rendszeres mozgás feltételeinek megteremtése érdekében.

Az Élhető települések című felhívás keretében 500 millió forint támogatást nyert el a város, amiből fejlesztik majd a Honvéd úti sportpályát, hogy a szabadidejüket ott tölthessék el a város lakói. A tervek szerint lesz okospad USB-töltési lehetőséggel, ingyenes wifihálózat, épül új öltöző, s megújul a lelátó egy része is. A sportolni szeretők örömére kialakítanak egy futókört, építenek továbbá egy négy évszakos műjégpályát és egy streetballpályát is. A sportpálya környékét napelemes kandeláberek, filagóriák teszik majd hangulatosabbá. A tervek szerint a beruházások tavaszra készülnek el.