Kis kezedet add kezembe, befogadlak a szívembe – ezt énekelték a Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde ovisai a szerdai ünnepségen, amikor pedig táncolni kezdtek, egyikükhöz odaszaladt a kishúga, aki vendégként volt jelen az eseményen. Ma adták át ugyanis ünnepélyesen az új bölcsődét, az eseményen pedig természetesen az intézmény kis lakói is részt vettek. A három csoportszobából álló, 42 férőhelyes, energiatakarékos okosépület összesen 603 millió forintos hazai és uniós támogatásból épült meg és 8 új munkahelyet teremtett.

Palánki Ferenc, Koncz Zsófia, dr. Hanusi Péter, Fülöp Attila és Dienes Béla László

Fotó: Dodó Ferenc

Megduplázódott a számuk

– Amikor bölcsődét építünk, a jövőt építjük – így fogalmazott Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, aki arról beszélt, az utóbbi 14 évben a családoknak nyújtott ellátások és szolgáltatások terén nagyot lépett előre az ország. – Több mint 66 ezer bölcsődei férőhely áll most rendelkezésre, dupla annyi, mint 2010-ben. Szabolcs-Szatmár-Beregben akkor 20 településen volt bölcsőde, most pedig 99 városban és községben bízhatják a három év alatti gyerekeiket a szülők hozzáértő, kiválóan képzett szakemberek felügyeletére. Az egyházak a szociális szféra több területén aktívan vannak jelen, a bölcsődék működtetéséből is kiveszik a részüket, jelenleg 213 intézmény van egyházi fenntartásban, és nagyon fontos az a szemlélet, amit átadnak a rájuk bízott gyerekeknek – mondta a Szerencsen élő államtitkár, aki a város nevével fémjelzett csokikat hozott a kicsiknek.

Négy intézmény közül választhatnak

Dr. Hanusi Péter sem érkezett üres kézzel, Mátészalka első embere Pöttyös Rudival lepte meg a bölcsiseket. – Amikor tíz évvel ezelőtt polgármester lettem, a gyerekeket már akkor beíratták a bölcsődébe, amikor megszülettek, mert alig voltak férőhelyek. Szerencsére ma már négy intézmény közül választhatnak a szülők, a most átadott épület pedig a város egyik gyöngyszeme lesz. Köszönet jár a debrecen-nyíregyházi egyházmegyének, hiszen az elmúlt évek alatt nagyon fontos stratégiai partnereink lettek: sok eredményt értünk már el közösen és új tervekből sincs hiány – mondta dr. Hanusi Péter, aki hozzátette: bízik abban, hogy a kicsik mindennapjai vidáman telnek majd az intézményben.

– Ez egy új otthon, egy új kezdet – jelentette ki Dienes Béla László, a Széchenyi István köznevelési intézmény igazgatója, aki szerint a bölcsőde nem csupán egy intézmény: a hit és a szeretet szimbóluma. A gyerekek számára a nevetés és a fejlődés helyszíne, a szülőknek a nyugalom forrása.