Büszkén tekint az ötödik helyre

– Nagyon maximalista vagyok, és minden versenyre úgy utazom ki, hogy meg szeretném nyerni. Most az olimpián is az volt a célom, hogy egy érmet hazahozzak a kisfiamnak. Úgy gondolom, mindent megtettem ennek érdekében, így csalódottság nincs bennem. Azt viszont sajnálom, hogy nem sikerült érmet szereznem, nem sokon múlott. A sorsolás alapján húszan voltunk a súlycsoportomban, közülük 18 versenyző többszörös olimpikon, világbajnok vagy Európa-bajnok volt, tehát a legjobbakkal versenyeztem. Utólag már büszkén tekintek az ötödik helyezésemre. A családom az elejétől kezdve támogatott, mindig mellettem álltak. Ha ők nem lettek volna, akkor nem biztos, hogy itt tartanék, ahol most vagyok. Nagyon örültek neki, hogy kijutottam az olimpiára, hiszen tudták, hogy ez az álmom – tette hozzá az ökölvívó, majd arról is beszélt, miért jelentkezett tartalékos katonának.





Ökölvívó és katona

– Egy nyíregyházi barátom ajánlotta ezt a lehetőséget, ő már régóta katona. Nagyon megörültem, amikor beszéltünk, mert mindig is érdekelt a honvédelem ügye. Úgy érzem, van párhuzam a katonai hivatás és a sport között. Amikor kimegyek egy versenyre, a hazámat, Magyarországot képviselem, és a honvédségnél is a haza az első – ezzel könnyen tudok azonosulni. Ezért is szerettem volna tartalékos katonai szolgálatot vállalni. Nagyon tetszik az a felfogásmód és csapatszellem, amelyet a honvédségnél tapasztaltam. Jó érzés egyenruhát viselni, büszke vagyok arra, hogy katonának mondhatom magam – emelte ki Kovács Richárd, aki amikor éppen nem egyenruhát vagy bokszkesztyűt visel, akkor hátrányos helyzetű gyermekeket tanít.

– Civil végzettségemet tekintve történelem-testnevelés szakos tanár vagyok, és nagyrészt hátrányos helyzetű diákokat tanítok. Én is ilyen családból jöttem. Látom ezeket a nehéz sorsú gyerekeket, és az a célom, hogy segítsek, akinek tudok. Ha egy-két fiatalt ki tudok emelni ebből a közegből az ökölvívás által, az már óriási eredmény, számomra igazi boldogság. Ez a sportág nem igényel nagy anyagi befektetést, drága felszerelést. Szorgalmasnak, kitartónak és alázatosnak kell lenni, és akkor biztosan meg lesz az eredménye. Más településekről is nagyon sok megkeresést kapok, és mindig szívesen segítek. Encsről például egy család keresett meg azzal, hogy kisfiuk régóta követi a pályafutásomat, nagyon szereti az ökölvívást, csak nincs lehetősége gyakorolni. Megleptem őt egy ajándék bokszzsákkal és egy pár kesztyűvel, nagyon örült a segítségemnek. Tudom, ha nincs motiváció és lehetőség, akkor nehéz kitörni – hívta fel a figyelmet az olimpikon, aki a jövőben a profi ökölvívó karrierjét szeretné építeni.