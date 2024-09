Dr. Vinnai Győző, Pölöskei Gáborné és dr. Szabó Tünde

Fotó: Kelet-Magyarország/Sipeki Péter



Dr. Polgári András a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal nevében köszöntötte a szakMAfest vendégeit. A kormányhivatal főigazgatója méltatta a rendezvény színvonalas programjait, a flashmobot, a fellépőket, az utcákat és a sétányokat, majd egy jókívánságot fogalmazott meg az ifjúság felé, amikor azt mondta: „találjátok meg a szeretett szakmátokat!”. Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke szerint hazánk nem bővelkedik nyersanyagban, aranyban vagy gyémántban, annál inkább „szorgos munkáskezekben”. – A folyamatosan bővülő Déli Ipari Park várja ezeket a munkáskezeket. Egy szakma a ti, a város és a vármegye jövőjét is jelentheti – nyomatékosított Seszták Oszkár. Dr. Szabó Tünde kormánybiztos, országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: fontos ez a nap a fiataloknak, hogy meglássák maguk előtt a lehetőségeket. – A város mindent megtesz azért, hogy a nyíregyházi fiatalokat helyben tartsa, ezt a célt is szolgálja ez a rendezvény. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum, az önkormányzat és a nagyfoglalkoztatók közös célja is az, hogy ne hagyják itt a régiót a városban végzett fiatalok – emelte ki az országgyűlési képviselő. Dr. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője felhívta a figyelmet a szakmaválasztás fontosságára. - Válasszatok jól, legyetek a legjobbak a választott szakmában, s akkor biztos lesz munkátok az iskola elvégzése után - emelte ki.

Minden standnál nagy volt az érdeklődés

Fotó: Kelet-Magyarország/Sipeki Péter

Saját ruhákkal és modellekkel

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Technikum és Kollégiuma több utcában is képviseltette magát, sőt, a nagyszínpadon a saját ruhákkal és modellekkel egy divatbemutatós produkciót is előadtak az iskola diákjai. – Megjelenünk a Kreatív utcában, a Tudományok utcájában és a Törpi sétányon is, míg a Kreatív utcában, a faiparos standnál színes, fából készült ügyességi játékokat próbálhatnak ki az érdeklődők. A fodrász és kozmetikus standunknál kreatív frizurák és sminkek, tetkók készülnek, de egy 3D-s nyomtató segítségével ékszert tudnak nyomtatni a tanulóink, amit a divattervező standunknál dekorálhatnak az érdeklődők. A Tudományok utcájában megtalálható a villanyszerelő standunk, illetve a vegyiparosoknál érdekes és látványos kísérletek részesei lehet bárki – mondta napközben portálunknak Bánné Gulyás Katalin igazgató, aki hozzátette, a Wesselényiben hat ágazatban tizenöt szakma közül választhatnak a fiatalok.