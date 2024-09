Az egyetemi évek alatt is sikerült az álmának élnie?

A középiskola után a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem villamosmérnöki szakán folytattam a tanulmányaimat. A korábbiaknál is több áramkört terveztem a szabadidőmben, mivel az egyetem inkább a matematikára fókuszált. Én viszont az elektronikával akartam foglalkozni, amire az egyetem első éveiben az oktatás csak kevés lehetőséget adott. Megtanultam használni az itthon akkor még kevésbé ismert tervezőprogramokat, melyekhez útmutatókat is írtam, hogy másoknak segítsek. A diplomamunkám is egy robot volt, méghozzá egy igen bonyolult, processzor-vezérelt eszköz, amibe belesűrítettem minden addig megszerzett tudást.

Miért hagyta el az országot?

Nem egy jó lehetőség, hanem inkább a lehetőségek hiánya miatt kényszerültem külföldre. Volt egy állásbörze a fővárosban, ahol csupán két olyan cég volt, ahol a tudásomat kamatoztathattam volna. Nem akartam „adattologató” mérnök lenni, továbbra is az áramkörök tervezése motivált. A két cég közül a kisebbet választottam, melynek a központja Belgiumban volt, így ott álltam munkába. Abba a kivételes helyzetbe kerültem, hogy a gyerekkori hobbim lett a munkám, és az ottani vezetőktől egyre bonyolultabb feladatokat kértem. Megtervezhettem egy nagy teljesítményű ipari számítógép alaplapját is, ám hamar kiderült, ez a vállalat kevés nekem, nem biztosít elegendő kihívást.

Hol találta meg először az áhított kihívást?

Nagy-Britanniában bukkantam rá egy cégre, ahol repülőgépekben használt számítógépeket terveztek. Ekkor 2008-at írtunk, és Magyarországon továbbra sem volt áramkörtervezői állás, ezért e vállalatnál helyezkedtem el. Elképesztően bonyolult, kiváló minőségű áramkörök tervezését bízták rám. Ezek sokkal összetettebbek, mint egy személyi számítógép alaplapjai, ráadásul többszörösen megbízhatóbbnak is kell lennie az elkészült terméknek. Ott nagyon sokat tanultam, de csupán két évet töltöttem ott, mert érkezett egy újabb lehetőség egy másik angol cégtől. Ott is ipari áramkörökkel foglalkoztam, ám immár főtervezőként.