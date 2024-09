Izgalmas bértárgyalásokra számítanak a magyar vállalkozók, akik az elmúlt éveket folyamatos kihívásokkal élték s élik meg. A Covid-járvány és a háború következményeként drágultak a termékek és szolgáltatások, ez visszavetette a keresletet és a fogyasztást. Látni már az alagút végét? Erről is beszélgettünk a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) elnökével, Eppel Jánossal.

A programokkal, témákkal zsúfolt nyíregyházi kihelyezett elnökségi ülés eredményeire hogyan tekint vissza?

Ilyenkor elvégezzük a szokásos feladatokat, mint például a tagfelvétel, beszámolók a befejezett munkákról és a futó projektekről, amelyek közül most számunkra kiemelt jelentőséggel bír az irodahálózat fejlesztése. Két éve hirdettük meg a VOSZ megújulási stratégiáját, mert az elmúlt 35 évben kinőttük a korábbi struktúrát. Úgy gondoltuk, hogy elég tudás, tapasztalat és forrás áll rendelkezésre ahhoz, hogy meghaladjuk az elért szintet, és most minden vármegyében vállalkozásfejlesztési irodákat nyitunk. Mindez a már meglévő Széchenyi Kártya hiteltanácsadó tevékenységet egészíti ki, általános és speciális témákban is. A teljesség igénye nélkül említhetem a munkaerőpiaci, energiahatékonysági, ESG, pénzügyi területeket, de számos egyéb tanácsadással is segítjük a vállalkozásfejlesztést. Nemcsak elméleti, hanem gyakorlati támogatásról beszélünk az egész országot lefedően. Ebben a felbolydult világban, a nehezen kiszámítható és tervezhető piaci környezetben a magyar kis- és középvállalkozásoknak még inkább szükségük van rá. Megújult a kommunikációnk, új arculattal végezzük a munkánkat, úgyhogy ez mind olyan izgalmas dolog, ami mutatja a fejlődésünket.

A nagyvilág történései segítenek vállalkozóbarát környezethez. Milyen most az általános vállalkozói hangulat az országban?

A kilátások még most sem rózsásak. Négy nagyon kemény év van mögöttünk, soha nem látott kihívásokkal, konfliktusokkal és válsághelyzetekkel. A magyar gazdaság, a magyar vállalkozói szféra azonban már többször bizonyította, hogy nagyon jó az ütés- és válságállósága, komolyabb csődhullám nélkül vészelte át ezt a nehéz időszakot a magyar vállalkozók többsége. Ugyanakkor nagyon vártuk és várjuk a fellendülést, amit részben a fogyasztás, részben beruházások növekedése hozhat el. Sok pozitív jel és tényező látható már, gondolok itt a reálbér-növekedésre, a kamatszintcsökkenésre, de a makrogazdaság még nem lendült fel a remélt szinten. A vállalkozások kivárnak, egyelőre nem bíznak, nem hisznek a piacban, amely gyengélkedik. Csökkentek a megrendelések, és ez a háborúval, az energiaválsággal és a szétszakadó beszállítói láncokkal függ össze. Jelenleg egy kivárást, emiatt pedig stagnálást tapasztalhatunk. Azt is látjuk, hogy a folyósított hitelek közel 90 százalékát nem beruházásra veszik fel, hanem működésre, forgóeszköz- és folyószámla-finanszírozásra. A kivárás közben érezhető a készülődés, de a döntést még nem hozzák meg a vállalkozások. Fontos lenne, hogy növekedésnek induljon a fogyasztás, mert akkor nekilendülnek a beruházások, beindulhatna az export is. Ám a nagyobb baj az, hogy az európai nagy felvevőpiacokat is válsághelyzet, stagnálás uralja, elég csak utalni Németországra, annak autóiparára és egyre több iparágára. Mindezek miatt még nincs hurráhangulat, de nincs túlzott pesszimizmus sem a vállalkozók körében. Egy óvatos készülődés tapasztalható, és várakozás a jó hírekre, a jó prognózisokra és pozitív üzenetekre, a piacokról elsősorban. Van még tennivalónk, gondolok itt a kamatok csökkentésére, de ez csak akkor működhet, ha javulnak a gazdasági kilátások, és az infláció is stabilan alacsony szinten marad. Sokat segítene, ha 5 százalék körébe kerülne a kereskedelmi kamat, onnantól kezdve élénkülne a fogyasztói hitelezés, növekedne a fogyasztás, és a vállalkozók is bátrabban fognának hozzá a beruházásokhoz. A kiváró álláspont jellemző most, de enyhe pozitív előjellel. Ezt az én kincstári optimizmusom mondatja, és bízom is benne, hogy ez így van, de ismerem is ennyire a magyar vállalkozások lelkületét. Sokat panaszkodnak, sokszor nem is ok nélkül, de egyébként készen állnak fejlesztésekre. Mi meg pedig arra készülünk a rendszereinkkel, hogy a kellő pillanatban ott legyünk mellettük, és támogassuk őket.