A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület ötven fős csapata a napokban a szokásos őszi közösségépítő kirándulásán Kisújszállás megannyi kincset őrző szellemi, épített és természeti örökségével ismerkedett meg.

– Megérkezésünkkor utunk a 155 éves 48-as Olvasókör székházába vezetett, ahol eleget téve Monoki Kálmánné Gizike elnökasszony szíves invitálásának, dr. Ducza Lajos helytörténész tartalmas, érdekes előadását hallhattuk többek között a város történetéről, a kun ősökről, a nagykunsági identitásról, a város sokoldalú hagyományőrző tevékenységéről – kezdte élménybeszámolóját dr. Bihari Albertné alapitó titkár, olvasóköri elnök, a kirándulás szervezője. – A lélekemelő szellemi táplálék után a finom ebédet a Kisúj-étteremben fogyasztottuk el, majd felkerestük az Alpár Ignác tervezte Móricz Zsigmond egykori református gimnáziumát, ahol 1897-99 között tanult és érettségizett. Ez időszakban az író nagybátyja, Pallagi Gyula volt az intézmény igazgatója. Tóth József főigazgató sok hasznos, érdekes információval szolgált a gimnáziumról és Móricz itt töltött éveiről, a Móricz-kultusz markáns jelenlétéről.

Bemutatta legújabb büszkeségüket egykori diákjukról, a dr. Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológusról elnevezett biológia szaktantermet is, melyet 2023 decemberében avattak fel, fejet hajtva eredményei, de Kisújszállás és egykori iskolája iránt megtapasztalt határtalan szeretete és a tudományos kutatás iránti alázata előtt.

Kivételes természetrajzi gyűjteményt is láthattunk az épületben - Szabó Tamás igazgatóhelyettes szakszerű kalauzolásával -, mely Jermy Gusztáv nevét viseli, aki a gimnázium igazgatójaként 1856-ban megalapozta azt a szertárgyűjteményt, amit az 1900-as évek elejére már a Kárpát-medence tíz legjelentősebb gyűjteménye közé sorolta egy korabeli felmérés.

Sétánkat a városháza előtt lévő, a városhoz kötődő két jeles irodalmi személyiség (Móricz Zsigmond és Arany János) egész alakos szobránál folytattuk.

Móricz Zsigmond több szálon is kötődik Kisújszálláshoz. A szobor elsősorban arra emlékeztet, hogy az író 1896-tól a kisújszállási református kollégium tanulója volt, sőt az érettségi vizsgát is itt tette le. Később azonban ugyanitt (1902-ben) óraadó tanárként is dolgozott.