Az már a gyakorlati feladatok során látszott, hogy a tiszaháti alközpont versenyzői, azaz a tiszalöki vizesek értik a szakmájukat, mivel az első nap végén a képzeletbeli dobogó mindhárom fokán ők álltak, de másnap még várt rájuk az elméleti próbatétel.

A Nyírségvíz győztes csapata

Fotó: Dodó Ferenc / Forrás: Kelet-Magyarország

Minivárost építettek

– A korábbi évek szerelőversenyein szerzett tapasztalatok sok erőt adtak nekünk, kicsit „felszívtuk” magunkat erre a versenyre – mondta Vadász Lóránt már a Nyírségvíz Tó utcai központjában, ahol arra kértük a négy egri győztest, osszák meg lapunkkal élményeiket és tapasztalataikat.

Összeszokott egységként indultak Egerbe, ahol szeptember 10-én a vár udvarán felállított színpadon a szerelést egyéni és csapatfeladatként hajtották végre. Itt többek között tűzcsapot, illetve közkifolyót kellett bekötniük, azaz ahogy ők mondták, egy miniváros gerincvezetékét építették meg vízbekötésekkel, leágazásokkal, a szakaszoláshoz szükséges tolózárakkal.

– A szemerkélő – többször szakadó – eső nem könnyítette meg a dolgunkat, hiszen minden csúszott, a szerszámok, a szerelvények és a talaj is, ami nem kifejezetten szerencsés szerelés közben (vagy éppen a kötél illetve cső húzásnál sem) – utalt a nehezítő körülményekre Tóth Lajos. A nyírségi csapatkapitány, aki az egyéni versenyben mindenkit maga mögé utasított azt mondta, emiatt és a korábbi tapasztalatok alapján a stratégiájukon is kellett változtatniuk.

– Előre megbeszélve pontosan elterveztük, ki, mikor, mihez nyúl majd hozzá, s azt tartottuk szem előtt, hogy a legkevesebb hibaponttal, a szintidőn belül hajtsuk végre a feladatokat. Az eredmény bennünket igazolt, ugyanis két feladatot is száz százalékosra, hibátlanul és jóval a meghatározott szintidő alatt fejeztünk be, ami még a versenytársak elismerését is kivívta.

Összesen 86 évnyi tapasztalat

Kiss Zoltán volt most a csapat tartalék tagja, s mint kiderült, a szeme is. Tudásával – és korábbi versenyzői rutinjával – kiválóan segítette társait. Szemvillanásokból, fél szavakból értették egymást, nagy előny, hogy a mindennapokban is együtt dolgoznak.