Megszokott kép a vadásznapokon, a vadászattal kapcsolatos rendezvényeken, hogy Kovács Zoltán államtitkár a magyar vizsláival együtt vesz a részt a programokon. Azt azonban nem sokan tudják, hogy a vizslák mellett tulajdonosa egy szálkás szőrű tacskónak is, ami a tiszaszalkai Bockereki Oroszlánszívű Szálkás Szőrű Tacskó Kennelben jött világra, a tenyésztő Tóth István. Leveleken a Hidvégi Béláról elnevezett múzeum avatásán kérdeztük a tacskóról a politikust. – A család nagy kedvence a tacskó, most még a testvéreméknél van, az ujja köré csavarta a rokonság minden tagját. Nemsokára egyesztendős lesz, vár rám a feladat, hogy megtanítsam sok mindenre, így a vércsapára is, hogy aztán mehessen vizsgázni – válaszolta Kovács Zoltán, akit megkérdeztünk a Vásárosnaményba tervezendő uniós vadászati tanácskozásról is.

Uniós konferencia Naményban

– Mint ismert, az Európai Unió elnöki tisztét most Magyarország tölti be. Az agrárjellegű, vidékfejlesztéssel, turizmussal foglalkozó programokat igyekszünk azokra a vidéki helyszínekre vinni, amelyekhez kapcsolódnak. Ezek a vidéki színhelyek kivételek, hiszen az elnökség központi programjainak színhelye a Várkertbazár Budapesten. Az unió erdészeti igazgatóinak ülését és tanácskozását szeretnénk Vásárosnaményban megrendezni, erre már gőzerővel készülünk. Szeptember végén lesz ez a konferencia. Minden uniós tagországból érkeznek azok az erdészeti vezetők, akik a különböző zöldek fellángolása ellenére évtizedek óta, generációról generációra végzik azt az erdészeti munkát, ami a tényleges természetmegőrzést jelenti, illetve most a zöldesítési program megvalósulását garantálják és lehetővé teszik. Három-négy napos tanácskozás lesz elméleti konferenciákkal és gyakorlati bemutatókkal. Az első napon köszöntőt fogok mondani, de mivel ezekben a hetekben és hónapokban hazánkban 250 rendezvényt szervezünk, így nem tudok végig jelen lenni. Befejezésül arról kérdeztük meg Kovács Zoltánt, mi a véleménye a leveleki természetvédelmi múzeumról.

– Nagyon örülök az intézmény létrejöttének, és ahogyan a megnyitóban is mondtam, ebben a helyi kezdeményezésű, Hidvégi Béla nevét viselő kis múzeumban megtestesül minden olyan dolog, ami a kiemelkedő egyéni teljesítménytől tart a helyi közösségi kezdeményezésig. Ezekből a kezdeményezésekből és ezekből az összetalálkozásokból táplálkozik, illetve folytatódik az a vadászati és vadgazdálkodási kultúra, ami Magyarországot jellemzi évszázadok óta. Soprontól Vásárosnaményig, Zalaegerszegtől Levelekig hál’ istennek tucatjával vannak részben országos jelentőségű, részben helyi kezdeményezésű múzeumok, amikből szövődik a vadászatot bemutató intézményháló. A kormányzati támogatás is csak akkor nyer értelmet, ha van helyi kezdeményezés és helyi erőforrás – tette hozzá a politikus.