„A polgármesteri hivatal adóosztálya elkészítette és – segítve az önkéntes adófizetést - szeptember 4-étől minden érintett részére megküldi a II. féléves „Adószámla Fizetési Értesítőket”. A kiküldött 19 569 értesítő tartalmazza az adózó befizetni elmulasztott adótartozását és a 2024. II. félévre esedékes helyi adókat, továbbá az esetleges késedelmi pótlékokat, előírt bírság tételeket, valamint az adózó túlfizetését. A 2024. II. félévre esedékes helyi adók törvényes befizetési határideje 2024. szeptember 15. napja, de mivel ez heti pihenőnapra esik, így a határidő csak 2024. szeptember 16-án éjfélkor jár le” – olvasható dr. Kása Brigitta nyíregyházi aljegyző-főosztályvezető közleményében.

Azok az adózók kaptak ilyen értesítőt, akinek 1000 forintot meghaladó helyi adófizetési kötelezettsége vagy túlfizetése van, illetve akinek 2024. szeptember 15-én esedékes fizetendő helyi adót írt elő Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága. A kiküldött értesítőkön a 2024. augusztus 27. napjáig könyvelt pénzforgalmi tételek szerepelnek. Ezért azoknak az adózóknak, akiknél az adószámla készítés fenti határnapja és a befizetési határidő között adózást érintő változások (előírás vagy befizetés) történtek, úgy javasolt, hogy a pontos fizetendő helyi adó összegekről - a 2024. szeptember 15-ei fizetési határidő előtt néhány nappal - az Elektronikus Önkormányzati Portálra (E-Portál) belépve tájékozódjanak.

A pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett magánszemély fizethet csekken és banki átutalással, vagy online bankkártyás átutalással is. A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó (cég, egyéni vállalkozó stb.) átutalással rendezheti a helyi adófizetést, ám ő is fizethet online bankkártyás fizetéssel.

Az Elektronikus Önkormányzati Hivatali Portál a nap 24 órájában biztosítja minden adózónknak az aktuális adóegyenlegek pontos és részletes lekérdezését és az elektronikus adófizetést, így az ügyfélkapuval, cégkapuval rendelkező adózók a portált használva is megnézhetik folyószámla egyenlegüket és ott bonyolíthatják az online bankkártyás átutalást is. Emellett a Polgármesteri Hivatal Adóosztályának Ügyfélcentrumban lévő ügyfélszolgálatán személyesen is tájékozódhatnak az ügyfelek adófizetési kötelezettségükről, egyeztethetik folyószámlájukat.

Kizárólag a vállalkozónak nem minősülő magánszemélyek kaptak az értesítő mellé csekket, azonban előfordulhat, hogy elhagyták vagy elrontották azt. A csekk pótlására a Polgármesteri Hivatal Ügyfélcentrumában az Adóosztály ügyfélszolgálatán van lehetőség ügyfélfogadási időben.

Az Adóosztály kéri az adózók együttműködését és a fizetési határidő betartását, mivel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak ellátása, a város fejlődése, működőképessége megőrzése szempontjából elengedhetetlenül fontos a beérkező adóbevétel.