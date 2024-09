Az elköteleződést ünnepli

– A centrum intézményeiben tanuló diákok igyekeznek folyamatosan fejlődni, ugyanakkor megőrizni a hagyományos mezőgazdasági tudást, ami generációkon átívelően formálja a szakmát. A szántóverseny nem csupán a technikai készségek fejlesztésére ad lehetőséget, hanem arra is, hogy a fiatalok megismerjék egymást, tapasztalatokat gyűjtsenek és cseréljenek. Ez egy olyan esemény, ami a mezőgazdasági szakmák iránti elköteleződést, a tudást és a szenvedélyt ünnepli. A verseny hagyományai évről évre gazdagítják a közösséget, és nem csupán egy megmérettetésként kell rá tekinteni. Ez egy olyan rendezvény, ahol a fiatalok megmutathatják munkájuk erejét és szakmai felkészültségüket – hívta fel a figyelmet a főigazgató. Lévai Imre kiemelte, a mezőgazdasági szektor folyamatosan fejlődik, és a fiatalok elkötelezettsége elengedhetetlen ahhoz, hogy az agrárium képes legyen kezelni a jövő kihívásait.

Ekére mindig szükség lesz

– A mezőgazdaság nem csupán a magyar gazdaság alapját képezi, hanem tradícióink szerves részévé is vált. A szántás és az iskolakezdés témája is egybefonódik: kis „magok” töltötték meg szeptember másodikán az iskolák padjait. Ők jó földbe hullva, gondoskodó kezek között cseperednek majd lombos fává, és bontanak levelet. Mi megműveljük őket. A legjobbat szeretnénk kihozni belőlük, de metszve, és nem nyírva! Nem kockaültetvényekbe, egyen sorokba kényszerítjük őket, hanem azon dolgozunk, hogy önállóan kötődjenek a földhöz, ahol majd gyökeret ereszthetnek. A földdel és a növényekkel dolgozni egyben iskolapélda is egy gyermek számára, ami egy különleges szemléletet is kialakít bennük: tiszteletet, türelmet és elfogadást a folyamatosan változó iránt – állította párhuzamba a mezőgazdaságot és a fiatalok fejlődését Lévai Imre.