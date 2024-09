A család ereje

Román István főispán a kormányhivatalokban dolgozók felelősségéről beszélt. – A nálunk dolgozó több mint 2200 kollégának nem kevés szerepe van abban, hogy segítse a vármegyében élőket, és hogy még élhetőbb legyen Szabolcs-Szatmár-Bereg. Többek között egy ilyen óriási beruházásnak a megvalósítását is nagyban segítették a kollégáink, mint ez a csodálatos Jégvilág. Éppen ezért a mi felelősségünk, hogy minél több olyan programhoz és lehetőséghez is jussanak, ami a munkaidőn túl is erősíti az összetartást, hogy lehetőségük legyen a kikapcsolódásra, szórakozásra is. Ezért szervezünk évről évre például sportnapot is, és ezért igyekszünk olyan munkahelyi kultúrát, olyan munkahelyi légkört kialakítani, amely megteremti a kényelmes munkavégzést. Fontos, hogy nap mint nap oda is figyeljünk egymásra, és hogy ilyenkor a családdal is tudjunk együtt lenni – fogalmazott a főispán, és megköszönte mindenkinek a megtett erőfeszítését, és jó szórakozást kívánt a családi napra.

Jegesmedve a kedvenc



Ungvári Péterné a rehabilitációs ellátásért szakértői osztályon dolgozik, és férjével és három gyermekével jött el nagy örömmel a Kormányhivatal családi napjára. - Mindig részt veszünk a családommal ezen a rendezvényen, nagyon örülünk ennek a lehetőségnek. Az Állatparkban voltunk már többször is, de a Jégvilágot még nem láttuk. A kislányom most kezdte az első osztályt a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában, ő már az óvodával egyszer megnézte ezeket a csodákat, de most is nagy izgalommal várja a kedvencét, a jegesmedvét, meg szeretné mutatni nekünk is, hogy milyen jól úszik a vízben, a fiam pedig a fókákat várja nagyon – mesélte Ungvári Péterné, miközben a pingvinek odatotyogtak az üvegfalhoz, és érdeklődve figyelték a látogatókat.