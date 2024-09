Krúdy Art Mozi, Nyíregyháza

17 óra: Exhibition: Goya – Hús és Vér látomásai (12) – angol dokumentumfilm

18.45: Vészjelzés (18) – amerikai krimi, thriller

Várdaplex Cinema, Kisvárda

17.45: It Ends with Us – Velünk véget ér (16) – amerikai romantikus dráma

18 óra: aMItől félsz (16) – angol–amerikai horror

Curtist az a szerencse éri, hogy egy családoknak segítő mesterséges szuperintelligencia kifejlesztője felajánlja: az ő családjánál próbálják ki, milyen az, ha az unalmas családi ügyeket egy gépre bízzák. Az az MI túl jól dolgozik, ráadásul úgy tűnik, hogy kikapcsolhatatlan...

19.45: Deadpool és Rozsomák (18) – amerikai akció-vígjáték

20.15: Vészjelzés (18) – amerikai krimi, thriller