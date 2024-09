A budapesti és nyíregyházi szakértői vélemények ütköztetésére készültek, ám a fővárosi igazságügyi elmeorvosok távolmaradása miatt a helyi szakembereket hallgatta meg a Nyíregyházi Törvényszék dr. Bartha Andrea vezette tanácsa. Annak az idős csengeri férfinek az ügyét tárgyalták, aki még 2022 októberében több késszúrással megölte 61 éves feleségét. K. Gyulát aznap engedték ki a nagykállói pszichiátriáról, ahol augusztus óta kezelték. Vacsoraidőben ért vele haza a mentő, ám a szépen megterített asztal mellett kipattant vita elfajult, a férfin eluralkodott a fékezhetetlen düh, felkapott egy konyhakést és többször megszúrta vele a feleségét. Az asszony a fején, a nyakán, a mellkasán és a hátán sérült meg, s még így is sikerült eljutnia a bejárati ajtóig, ott azonban összeesett és meghalt. Az akkor 65 éves K. Gyulát letartóztatták, ám nem börtönbe, hanem az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe szállították évtizedek óta ismert és kezelt skizofréniája miatt. A keddi tárgyaláshoz azonban már a tiszalöki büntetés-végrehajtási intézetből csatlakozott. Rezzenéstelen arccal hallgatta az ellene felhozott vádakat, ahogy azt is, amikor felidézték: K. Gyula korábban azt mondta, biztos benne, hogy a felesége – akit régóta azzal gyanúsított, hogy megcsalta és három gyermeküknek más az édesapjuk – még él, a férfi pedig egy jól megrendezett színjáték szereplője. Az igazságügyi elmeorvos szakértők meghallgatására azonban azért volt szükség, mert véleményütközés alakult ki: a budapesti szakemberek álláspontja szerint a férfi bár az alkoholizmus pszichiátriai szövődményeitől szenvedett, tudatában volt annak, mit tesz és felesége megölése milyen következményekkel jár, a nyíregyházi szakértők viszont úgy vélik, K. Gyula a történtekkor kóros elmeállapota miatt nem volt beszámítható.

Nem elmegyenge, de...

– Óriási az eltérés a két szakvélemény között – jelentette ki a dr. Dobra Mária és dr. Bárdos Lajos szakértői pároshoz fordulva a törvényszéki bíró. Dr. Bartha Andrea kifejtette: a budapesti pszichiáterek szerint K. Gyula a kilencvenes évek végén csak azért kapott skizofrénia diagnózist és F20-as BNO-kódot, mert különben nem tudták volna a megfelelő gyógyszereket felírni számára az alkoholizmus okozta pszichés zavar kezelésére.

– Szerintünk ez egy téves álláspont, K. Gyula pszichotikus, egy skizofrén ember – hangsúlyozta dr. Bárdos Lajos igazságügyi orvosszakértő, s hozzátette: az már az orvos kompetenciája, hogyan kezeli a beteget, ám abban egyetértenek, hogy az a gyógyszer, amit a cselekmény elkövetése előtt kapott a csengeri férfi, kizárólagosan skizofréniára adható. A szakvéleményükben kifejtik, hogy 1991-ben kezdődött K. Gyula pszichiátriai gyógykezelése Nagykállóban, az első években főként idült, helyenként mértéktelen alkoholizálása miatt, 1994-ben leírtak paranoid pszichózist, azaz téveszmés elmezavart, majd 1999-ben ezt már paranoid skizofréniaként kórismézték. Azt is leírják, hogy a férfi személyisége alacsonyabb szervezettséget mutat, nem elmegyenge ugyan, de a határövezetbe tartozik az intellektuális teljesítménye. Az idült, évtizedes alkoholizmus úgynevezett enkefalopátiás tüneteket okoz, ez jelentkezik a szellemi teljesítmény hanyatlásában, a mindennapos tevékenységek beszűkülésében, leépülésében, és vannak érzelmi vonatkozásai is, ami a kapcsolatok megromlásában, aktuális agresszióban jelentkezik. Ezeket K. Gyula esetében is észlelték.

– Évtizedek óta féltékeny volt, folyton azt mondta, hogy nem tőle vannak a gyerekek, emellett voltak aggályai az étkezéssel kapcsolatban, arra gyanakodott, hogy megmérgezik, kamerával figyelik otthon, félt, hogy rossz orvoshoz viszi a felesége, akit többször bántalmazott is. Mindezek komoly indulatot váltottak ki a vádlottból – magyarázta dr. Bárdos Lajos.

Dr. Bartha Andrea felolvasott néhány jegyzőkönyvkivonatot.

– A bírósági kihallgatás során K. Gyula úgy fogalmazott: „Dulakodtunk vagy háromszor öt percet, egyik helyről mentünk át a másikra. Megjátszotta, hogy meghalt, a kés még nálam volt, de én nem szúrtam utána se hason, se szíven. Végig ott volt a kés, elengedte a feleségem, a végén a gyengeségtől, a vérveszteségtől vagy valami mástól elfeküdt oldalra. Megjátszotta, hogy meghalt, de én nem szúrtam se májon, se vesén. (...) A feleségem még most is él.” Ez védekező mechanizmus vagy a skizofrénia egyik tünete lehet? – tette fel a kérdést a szakértőknek a törvényszéki bíró.

– Ezek mind a skizofréniás gondolkodászavarnak a megnyilvánulásai. Derealizációnak hívjuk, amikor ezek a betegek a valós körülményeket teljesen máshogy értékelik. Egy részről a vádlott tagadja a tettét, más részről elismeri, a szúrásos cselekmények döntő többségére saját bevallása szerint nem emlékszik, ami az általunk leírt tudatborulással magyarázható. Utólag viszont ilyen kijelentéseket tesz, hogy „semmi érzelmem nem volt”, mintha nem is vele történt volna meg ez az egész.