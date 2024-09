A közösség ereje rendkívüli fontossággal bír a szociális és egészségügyi ágazatban. Az ápolók és gondozók közötti kötelék nemcsak a munkahelyi környezetet teszi harmonikussá, hanem segít abban is, hogy a szakemberek a nehéz helyzetekben is megőrizzék lelki egészségüket. A közösség az ő esetükben szó szerint az életet jelenti. Ezért a közösségi programok, mint például a kedvezményes állatkerti látogatások, jóval túlmutatnak önmagukon. Lehetőséget biztosítanak arra, hogy az egészségügyi, szociális dolgozók egy kicsit kiszakadjanak a mindennapi rutinból, feltöltődjenek mind szakmailag, mind emberileg, és minőségi időt tölthessenek családjukkal, barátaikkal. Ennek az értéke felbecsülhetetlen – mondta Kiss Hedvig egészségpolitikai szakértő, egészségügyi tanár és az Élet Forrása Egyesület elnöke.

A negyedik alkalommal megrendezett állatkerti látogatás hagyománya is ezt a célt szolgálja. Ez a kezdeményezés évről-évre növekvő népszerűségnek örvend, nem véletlenül. A lehetőség, hogy a szociális és egészségügyi dolgozók egy napra elfelejtsék a mindennapi kihívásokat, és a természet közelségében új élményekkel gazdagodjanak, rendkívül hiánypótló.

– Az egészségügyi és szociális dolgozók támogatása kiemelten fontos feladat, hiszen ezek a szakemberek jelentős szerepet játszanak mindannyiunk életében. Büszkén mondhatjuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében, csodálatos közösség alakult ezekből a kivételes emberekből, akiknek munkája oly nélkülözhetetlen. Az ilyen típusú programok és kezdeményezések, amelyek kifejezetten az ő rekreációjukat és feltöltődésüket célozzák, pótolhatatlan szerepet töltenek be a szakmai és lelki egyensúly fenntartásában.

– Külön köszönet illeti a Nyíregyházi Állatpark vezetőségét, akik minden évben támogatják ezt az eseményt, ezzel is hozzájárulva a program sikeréhez, és ezáltal közvetlenül is ezrek, de közvetetten akár milliók egészségéhez, lelki egyensúlyához. Az állatpark vezetőségének együttműködése nagyban hozzájárul ahhoz, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egészségügyi és szociális dolgozói egy olyan élménnyel gazdagodjanak, amely hosszú távon is pozitív hatással van a mindennapi munkájukra és lelki jólétükre.