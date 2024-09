Szorosabbra fűzi együttműködését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetesége (VOSZ) a Nyíregyházi Egyetemmel – erről írtak alá megállapodást a szervezet és az intézmény vezetői szerda este Nyíregyházán.

Az itt tartott háromnapos kihelyezett TOPVOSZ elnökségi ülésen részt vett az ügyvezető elnökség, jelen voltak a vármegyei elnökök, társelnökök, az ellenőrző bizottság tagjai, a tagozatvezetők és a szekcióvezetők. A zsúfolt szakmai program egyik legjelentősebb pillanata volt az egyetemmel kötött megállapodás.

– A város, a régió és az ország számára egyaránt meghatározó tényező a Nyíregyházi Egyetem, ahol a tudományos kutatás és oktatás mellett élő kapcsolatokat építünk ki a vállalkozói világgal, különös tekintettel korunk technológiai és innovációs kihívásaira – kommentálta az ünnepélyes pillanatokat dr. Szabó György rektor.

Terítéken az MI

Hozzátette: nagyon fontos, hogy a végzett hallgatók a munkaerő piacán megfelelő lehetőséghez jussanak, a gazdasági, vállalkozói szféra pedig olyan fiatalokra építsen, akik kellőképpen fel vannak készítve a XXI. század kihívásaira. Nemcsak elméleti tudással, hanem gyakorlati ismeretekkel, innovatív, modern módszerekkel. Az informatika, a kommunikáció, üzleti tudományok, a vállalkozásfejlesztés teljes ismeretanyagával látják el a hallgatókat a VOSZ segítségével.

Dr. Hárskuti János, a Nyíregyházi Egyetem elnöke konkrét példákkal érzékeltette a kis- és középvállalati szektorral, a vállalkozói szférával kiépített interaktív kapcsolatokat, az ehhez igazított képzési palettát. Ebben megjelenik a startup módszertan a legkorszerűbb, gyakorlatból merített tudásanyaggal, míg az e-mobilizáció ötféle specializációjának a kidolgozása és a véglegesítése a szenátus asztalán vár jóváhagyásra. Elsők között indítanak mesterséges intelligencia képzést, itt is a kkv-szektort helyezve a középpontba. Az idők szavát és a lehetőséget a fiatalok is megértették, ezt jelzi az egyetemre jelentkezők növekvő száma, de külföldről is erősödik az érdeklődés, immár 23 országból érkeznek ide hallgatók.