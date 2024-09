Plenter Rudolf

Kollégáink is minden alkalmat megragadnak, hogy vérükkel segítsenek – ezt tették ezúttal is, és végül heten adták a semmi mással nem pótolható vörös aranyat mások életének megmentéséért. Csapatként pedig mindenkit arra buzdítanak, álljanak be az önkéntes véradók sorába. A véradásokon a magukat egészségesnek érző, 18–60 év közötti emberek vehetnek részt, rendszeres véradók esetében a korhatár 65 év. – Nagyon szép eredmény, hogy 11 órára már 47 nyíregyházi véradónk volt, s megnyugtató, hogy sokan érkeznek – ezt már Dudás Mariann, a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szervezetének véradószervező területi vezetője mondta. Mint megtudtuk, minden platformon megszólítják a lehetséges donorokat. A call centerükön keresztül telefonon, de sms-ben, e-mailben is tartják a kapcsolatot a véradókkal, ahogy plakátokon és a közösségi média felületein a véradó eseményeket népszerűsítik és egyben felhívják arra is a figyelmet, a legnagyobb adomány a véradás.