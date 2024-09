A holokauszt 80. évfordulóján a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 5. Hadkiegészítő és Toborzó Irodája és a Nyíregyházi Zsidó Hitközség közös megemlékezést szervez Nyíregyházán 2024. szeptember 26-án

A volt hadkiegészítő parancsnokság Bessenyei tér 15. szám alatti épülete falán elhelyzett emléktáblájánál arra a Reviczky Imre posztumusz vezérőrnagyra emlékeznek meg, aki a II. világháború vérzivataros éveiben tanúsított humanista tetteiért utóbb az "Egy igaz ember, a népek jámbora" elismerésben is részesítettek. Az 1957-ben 61 éves korában elhunyt Reviczky Imre Királyhelmec díszpolgára, egykor volt királyhelmeci, mátészalkai, nyíregyházi kiegészítő parancsnok is. A munkaszolgálatos zázszlóalj parancsnoki beosztást 1943 tavaszán azért vállalta el, mert ahogy ő maga fogalmazott "segíteni akarok azokon, akiket a Mindenhatón kívül mindenki elhagyott." Segített is. Emberszámba vette a társadalom által kivetetteket, a halálra ítélteket.

A zsidó embermentő Reviczky Imrét Izrael Államban másodikként emelték a Világ Igazai közé. Ezért szól érte szeptember 26-án ismét az ima, a zsidó hitközség hálája.

Az ünnepi megemlékezés 10 órakor a Himnusszal veszi kezdetét, amit a gyászima követ Csatlós Tamás a Nyíregyházi Zsidó Hitközség kántorának tolmácsolásában. Emlékező beszédet mond Tóth Sándor nyugalmazott ezredes, az ünnepség pedig a koszorúk elhelyezésével zárul.