– A minőségi szórakoztatás nagyon fontos számunkra, ezért minden produkció magas színvonalat képvisel. Ezt a színvonalat ugyanakkor elérhetővé akarjuk tenni a nagyközönség számára, ezért úgy alakítottuk a jegyárakat is, hogy a vármegyében megfizethető szinten maradjanak. Nagyon büszkék vagyunk arra – és ez a munkánk egyik legjobb visszajelzése is egyben –, hogy tízből kilenc előadás telt házas. Ugyanakkor a vidámság mellett az ismeretterjesztést is fontosnak tartjuk, ezért hívtuk meg Mérő László professzort és dr. Almási Kittit is – hangsúlyozta Mészáros Szilárd.

– Az ismeretterjesztés tavaly újdonságként robbant be a kínálatunkba, és óriási sikert arattak az előadások. A koncertekre is nagy hangsúlyt fektetünk, és hasonlóan a többi programhoz, a színvonalat tartjuk az egyik legfontosabb szempontnak – ezt már Lázár István, a Váci Mihály Kulturális Központ közművelődési szakembere mondta el lapunknak. Azt is elárulta, a hazai könnyűzene műfajában nagy a választék, a VMKK viszont az élőzenét szeretné ápolni és népszerűsíteni.

Ápolják a hagyományokat

– A programsorozat kínálatában szereplő mindkét koncerten lesz élőzenés kíséret, ami úgy vélem, szintén remek példa lesz a központ munkatársainak értékközpontú gondolkodására. Az idén sem feledkeztünk az operettről, már csak azért sem, mert a nyíregyházi közönség nagyon szereti ezt a műfajt. Azonban van még egy szempont, ami miatt nagyon fontos eleme a Lehozzuk önnek a csillagokat! kínálatának az operett. A műfaj hungarikum, és úgy gondolom, egy közművelődési intézménynek kiemelt feladata ezeket az értékeket újra és újra megmutatni a közönségnek, ápolni a hagyományokat. A Rátonyi Róbert Színházzal több éve kapcsolatban állunk, a teátrum kedveli a vidéki helyszíneket, és rendkívül magas színvonalú előadásokkal szórakoztatja a közönséget – hívta fel a figyelmet Lázár István. A Lehozzuk önnek a csillagokat! részletes programját megtalálják a VMKK weboldalán.