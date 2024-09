– Mindenkinek azt ajánlom, hogy legyen nyitott, nézzen szét többféle területen is, amire akár nem is gondolt volna, mert lehet, hogy ott fog egy olyan impulzust kapni, ami új irányba viszi. Ajánlom, hogy az álláskeresők írják össze egy lap egyik oldalára, hogy mik az erősségeik, érdeklődéseik, a másik oldalra pedig, hogy miket kell fejleszteni, mik azok, amiket egyáltalán nem szeretne. Ez a módszer egy kicsit a tudatosság felé tereli az egyént. Fontosak az erősségek is, de azok is, amelyek fejlesztendő jellemvonások, mert nincs negatív tulajdonság, csak olyan, amit formálni, erősíteni kell – fejtette ki Kovács Tünde.

Váltás okosan

Mint megtudtuk, karrierkeresés során is több módszert lehet használni: az egyik ilyen eszköz, hogy meg kell nézni, hogy mi az, amit az álláskereső szeret csinálni, mi az, amihez ért is, mi az, amire a világnak szüksége van, és mi az, amit meg is fizetnek. Ezeknek a metszetében lévő lehetőségeket kell szerbe-számba venni.

– Aki munkát szeretne váltani, annak sem kell kamikaze módjára otthagyni a régi helyét. Legelőször is meg kell nézni, hogy mi az elakadás gyökere, miért nem szeret munkába járni, miért van kiégve. Lehet, hogy nem is a munkahellyel van baj, hanem például családi gondok állnak a háttérben. Én is 35 évesen váltottam karriert, így tudom, hogy ez milyen nehézségekkel jár, mit jelent ez az ember életében, de megtaláltam azt, ami mára már boldoggá tesz. Éppen ezért is gondolom úgy, hogy nem szabad feladni. Nagyon rossz úgy dolgozni, hogy valakit csupán a muszáj hajt. Nem jó megrekedtnek, elveszettnek, tehetetlennek érezni magunkat, amikor szüntelenül vágyakozunk valami más, jobb felé, de nem merünk lépni. Teljes szívemmel hiszek a transzformatív coaching erejében, abban, hogy kortalanul képesek vagyunk a változásra és változtatásra, és hogy sosem túl késő megtenni azokat a lépéseket, amikre szükségünk van – mondta Kovács Tünde, és azt kívánta, hogy mindenki találja meg azt a hivatást, munkahelyet, életformát, amiben valóban boldogan kiteljesedhet és önmaga lehet.