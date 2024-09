Olvasóink tudják, hogy napilapunk nem csak informálni, tájékoztatni vagy szórakoztatni szeretne, ettől szerteágazóbb a küldetésünk. Többek között az is a célunk, hogy segítsük a munkaerő-piaci mobilitást, hogy javuljanak a foglalkoztatási mutatók a régiónkban, hogy minél többen dolgozhassanak olyan helyen, ahol szívvel-lélekkel, megbecsüléssel tevékenykedhetnek. A lehetőség adott, hiszen egyre több új munkahely jön létre Nyíregyházán és a régióban, a Kelet-Magyarország napilap pedig hidat szeretne képezni, s olyan fórumokat teremteni, ahol egymásra találhat a kereslet és a kínálat. Ezt a célt szolgálja a szeptember 17-ei állásbörze is. Ráadásul az utóbbi évek legnagyobb kínálata jelenik meg egy helyen és időben: félszáz kiállító két helyszínen mutatkozik be. A Nyíregyházi Egyetem Bessenyei aulája mellett egy 300 négyzetméteres rendezvénysátorral is kibővült Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legjelentősebb karrierrendezvénye.

Lehetőségek tárháza

Az állásbörze az utóbbi évek egyik legkedveltebb, és leghatékonyabb munkakeresési platformja, hiszen néhány évtizeddel ezelőtt csupán szűkös lehetőségek álltak az álláskeresők rendelkezésére ahhoz, hogy megtalálják a legmegfelelőbb munkát. Ezen a nagyszabású állásbörzén viszont egyszerre akár több száz valós álláslehetőség is kínálkozik. A legnagyobb varázsa pedig a személyes találkozás: az érdeklődők feltérképezhetik az aktuális munkaerő-piaci trendeket, szert tehetnek új ismeretekre, kapcsolatokra, élményekre, „kézzelfogható" tapasztalatokra. A vállalatok munkatársaival folytatott beszélgetéseknek köszönhetően a személyes benyomások mellett számos olyan információ birtokába juthatnak, amelyek nem szerezhetők meg közvetett módon a cég tevékenységéről, a munkáltatói arculatról, adott esetben a cég filozófiájáról, elképzeléseiről, a fejlődési lehetőségekről. Az állásbörze akár az első lépés is lehet egy új munkahely felé vezető úton, hiszen sok esetben a cég HR-es kollégájával is kötetlenül lehet beszélgetni. Az álláskeresők megmutathatják rátermettségüket, szakmai felkészültségüket, elkötelezettségüket, de olyan kérdésekre is választ kaphatnak, amelyek egy hirdetésbe nem férnek bele, vagy a cég honlapján nincsenek feltüntetve.