Tizenöt évvel ezelőtt néhány – akkor – lázadónak számító nyíregyházi anyuka a kötődő vagy válaszkész nevelés mellett tette le a voksát, s klubot alapítottak, ahol megoszthatták egymással a kérdéseiket, tapasztalataikat. Csodálkozva nézték őket, amiért kendővel erősítették a mellkasukra a gyermeküket, és számtalanszor utánuk kiabáltak az utcán, hogy vigyázzanak, meg ne fulladjon a szövetrétegek között szendergő kicsi. Az azóta eltelt másfél évtized alatt sok minden változott, ma már nem ördögtől való a babahordozás, sőt, a fiatal édesanyák körében kifejezetten népszerű. A Nyíregyházi Babaklub pedig azóta is erős közösség, mely az idén is csatlakozott a Nemzetközi babahordozó héthez: szeptember 30-a és október 4-e között érdekes előadásokkal, családi programokkal várják az érdeklődőket Sóstón, a Fürdő utcai klubban.

A Nemzetközi babahordozó hét megnyitója után a babahordozás előnyeiről hallhattak hasznos információt az érdeklődők

Fotó: Sipeki Péter

Babahordozás: tanácsok kezdőknek

Mimi már nagycsoportos ovis. Élénk, érdeklődő, egyedül és a többi gyerekkel is jól elvolt, míg édesanyjával, Szöllősy Ramónával beszélgettünk a rendezvény hétfői megnyitóján.

– Első alkalommal, amikor csatlakoztunk a Nemzetközi babahordozó héthez – ha jól emlékszem, 2009-ben –, még nagyon-nagyon „kezdő” anyukák voltunk. Alig néhány hónappal korábban tettük le az alapjait a Nyíregyházi Babaklubnak, amit azért indítottunk, hogy legyen egy kapcsolódási pontjuk az azonos érdeklődésű, gondolkodású és értékrendű anyáknak. A válaszkész nevelés és a klub másfél évtizeddel később is működik, összeköt minket, erős közösséget kovácsolt belőlünk – magyarázta Ramóna, aki hordozási tanácsadóként több száz anyukának segített már az első lépésekben.

Kinyílik a világ

De mi is az a kötődő vagy válaszkész nevelés? Leegyszerűsítve: amikor az anyák biztonságot és kiszámíthatóságot nyújtva a baba igényeit veszik alapul, s nemcsak reagálnak, hanem ki is elégítik azokat.

– Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy mindent szabad, csak annyit, hogy ha a gyermek megszólít, akkor kap rá választ, és ez már a csecsemőnél is így van. Nagyon sokat vagyunk testkontaktusban, illetve verbálisan is folyamatosan reagálunk a baba jelzéseire, nem hagyjuk sírni, felvesszük, ha szüksége van ránk, innen is jött az ötlet, hogy de jó lenne egy hordozóeszköz, amiben mindig velünk lehetne. A kendővel magamra tudom kötni a picurkát, és úgy vagyunk együtt, hogy mindkét kezem szabad, el tudom intézni a dolgaimat, magyarul nem áll meg az élet azért, mert gyermekem van. Aki aktívan hordoz, azt szokta tapasztalni, hogy kinyílik a világ – mutatott rá a klub alapítója, és hozzátette: amellett, hogy a hordozás praktikus, a pszichológiai tanulmányok szerint is nagyon jó hatással van a gyermekre és az édesanyára egyaránt. A hordozott babák nyugodtabbak, kiegyensúlyozottabbak, harmonikus kapcsolat alakul ki köztük és a szülők között, jobban alszanak éjszaka és sokkal könnyebb őket megnyugtatni.