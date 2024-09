Nyírbátor messze földről is látogatott ékköve a több mint fél évezerde létesült minorita templom, amelynek minden bizonnyal - az 1493-ban oda is temetkezett - Báthory István erdélyi vajda és országbíró volt az építtetője. A történelmi kisváros több jelentős műemlékének - református templom, várkastély - építését ugyancsak a bölcs országbíró indíttatta el.

Báthory fejedelemként a római-katolikus vallás pozícióját próbálta megerősíteni Erdélyben a protestáns felekezetekkel szemben. Letelepítette a jezsuitákat Kolozsváron, Dávid Ferenc unitárius püspököt pedig a dévai várbörtönbe záratta (ott is halt meg).

1576-ban lengyel királlyá választották. Az erdélyi trónról nem mondott le, hanem előbb bátyját, Kristófot tette meg kormányzónak, majd az 1581-ben bekövetkezett halálát követően annak kiskorú fiát, Zsigmondot, aki mellé egy háromtagú kormányzótanácsot rendelt. Ő ugyanakkor Erdély ügyeivel nem foglalkozott, figyelmét teljesen lekötötte a lengyel királykodás, meg az állandó háborúzgatás Rettegett Iván orosz cárral és a svédekkel.

1586-ban hunyt el Grodnoban (ma Hrodna, Fehéroroszország). A krakkói Wawel székesegyházban temették el.

A Báthory István hamvait is őrző, szépen felújított Isten házát azonban még sem az egykori építtető, hanem a bő évszázaddal később uralkodó, az alatt Erdély aranykorát megteremtő Bethlen Gábor egész alakos bronz szobra vigyázza Nyírbátorban a Papok rétjén.

Bethlen Gábor szobrára valót már 1986-ban elkezdték gyűjteni, azzal az elhatározással, hogy évente egy millió forintot raknak félre erre öt éven keresztül. 1991. augusztus 4-én a nem rég újra függetlenné vált Magyarország miniszterelnöke, Antall József avatta fel a Kiss György, Munkácsy-díjas szobrászművész alkotását.

A minorita templomnál álló Bethlen Gábor szobortól kezdődik a Várostörténeti sétány.

A Kelet-Magyarország 1991. augusztus 5-i számában Antall József miniszterelnök előző napi szoboravatásáról így tudósítottől: „Bethlen Gáborra emlékezve a kormányfő kiemelte: a fejedelem az akkori maradék független Magyarországon, Erdélyben megvetve lábát megkísérelte súlyos katonai, földrajzi, történelmi körülmények között az ország szuverenitásának helyreállítását. A most ismét függetlenné vált Magyarországon is emlékezni kell Bethlen Gáborra — hangsúlyozta a miniszterelnök, mert tőle politikát, diplomáciát, külpolitikát lehel tanulni. Most, amikor Magyarország újra az elindulás korszakát éli, Antall József felelevenítette a vérrel íródott, könnyel áztatott történelmünk újrakezdéseit”.