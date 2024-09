A négyéves Micskó Benjámin és családja fél éve fut versenyt az idővel. A kisfiú egy súlyos betegségben, Duchenne-féle izomsorvadásban szenved, ami akár az életébe is kerülhet. A gyermek egyetlen esélye egy külföldi génterápia, ami több mint egymilliárd forintba kerül - írta a Bors.

Minden évben szeptember 7-én ünneplik a Duchenne világnapot. Országunkban is több kisfiú van, akik ezzel a szörnyű és ritka genetikai betegséggel küzdenek. A Duchenne-szindróma leginkább a kisfiúkat veszélyezteti, ugyanis a lányok csupán hordozhatják az örökletes gént, ám az egészségükre ez nincs hatással. A hároméves Kneifel Ádin az első Magyarországon, aki megkapta az életmentő génterápiát. Ez rengeteg családnak adott reményt, hogy nem lehetetlen összegyűjteni a hatalmas összeget. A debreceni Micskó Benjámin családja tavaly kapta meg a lesújtó hírt és azóta mindent megtesznek azért, hogy minél hamarabb összegyűljön az 1 milliárd 40 millió forint, hogy a kis Beni is esélyt kapjon egy teljes életre.

A kisfiú édesanyjának tűnt fel, hogy bár Beni már négyéves még mindig nem tud ugrani, kicsit ügyetlenebb a mozgása, sokat lábujjhegyezik és attól félt, hogy majd kiközösítik vagy csúfolni fogják őt emiatt, ezért indultak el a fejlesztő torna-gyógytornász-háziorvos-neurológus vonalon. Végül pont karácsony előtt, december 13-án kiderült, hogy Beni súlyos betegséggel küzd. Azóta a család mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyermek megkapja az életmentő kezelést, mivel a Duchenne-szindrómával küzdő betegek szervezete egy génhiba miatt nemhogy nem termeli az izomépüléshez szükséges disztrofin nevű fehérjét, hanem alattomos módon még bontja is a meglévő izmait. A kórral küzdők átlagéletkora 26 év.

Tudom, hogy ez egy hatalmas összeg, de muszáj megpróbálnunk. Sosem bocsátanánk meg magunknak, ha ezt nem tennénk meg érte. Nem fogjuk végignézni, ahogy elveszti a járóképességét, lélegeztetőgépre kerül és meghal

– mondta korábban a kisfiú édesanyja, Boglárka.

Mondhatni egy ország fogott össze a kisfiúért, rengetegen adománygyűjtő eseményt is rendeztek, hogy a család minél hamarabb elérje a célt. Több híresség is felhívta a figyelmet Beni betegségére és a Tündérkör alapítvány is sokat segített a családnak. Hála ennek az összefogásnak a gyűjtés nagyon szépen halad, ám ketyeg az óra és a család fél, hogy Beni ki fog futni az időből.