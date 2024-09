Mint ahogy arról beszámoltunk, csütörtökön rendezték meg a III. Őszi Meseegyetemet, amelyen Berecz András Kossuth-díjas előadóművész is előadást tartott. A rendezvényre eljött az agydaganattal küzdő Veres Szofi is, a kislány pedig találkozott is a híres mesemondóval. Nem ez volt az első találkozásuk: tavasszal a nyíregyházi Evangélikus Általános Iskola a Magyar Népmeséért Alapítvánnyal összefogva tartott jótékonysági estet az evangélikus nagytemplomban. Az előadáson az iskola gyermekkórusa mellett Berecz András is fellépett, a bevételt pedig a kórus tagjaként éneklő Szofi gyógyulására ajánlották fel. A kislánynál, aki korábban legyőzte a leukémiát, év elején diagnosztizálták az agydaganatot.

Tegyünk jót a kislánnyal!

A gyógykezelését a tengerentúlon, az Amerikai Egyesület Államokban kezdhetnénk meg, a konzultáció, a vizsgálatok és a majdani gyógykezelések teljes összege pedig meghaladhatja a száz millió forintot. Azért, hogy ez az összeg a család rendelkezésére álljon, gyűjtés kezdődött, ami azóta is tart, Berecz András pedig most egy rövid videóban kér mindenkit arra, hogy támogassák a kislány gyógykezelését. - Szofi az édes kicsi barátnőm, aki nagyon szépen gondolkodik a világról - mondja a videóban és azt kéri, tegyünk jót a kislánnyal, hogy sokáig itt lehessen köztünk. Szofi édesanyja a közösségi oldalán tette közzé a videót, amihez ezt írta: Berecz András szívén viseli Szofim gyógyulásának folyamatát. Ezúton szeretném kérni, hogy hallgassátok meg őt, és megköszönnénk, ha minél többen megosztanátok ezt a kis videót – írta.