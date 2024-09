Dopaminlöketet ad

De mit adnak akkor a közösségimédia-appok, a videójátékok? Dopamint, örömhormont, s ki ne hajszolná a jó érzést, ami örömet, élvezetet ad? A dopaminnak a túlélésben van fontos szerepe, ez a hormon felelős az étvágyért, hogy együnk, hogy életben maradjunk, a fajfenntartásra és az utódnemzésre is ugyanez a hormon motiválja az embert, egészségünk fenntartásához valamennyire szükség van belőle, a kérdés csak az: mivel jutalmazzuk magunkat, milyen úton jutunk dopaminhoz? Csokievéssel, edzéssel, nikotinnal, videójátékokkal?

Akkor beszélünk súlyos problémákról és függőségről, amikor az okostelefonozás, a közösségi média használata, a videójátékok, olyan mértékben emelik meg a dopaminszintet, amellyel a hagyományos tevékenységek, mint a sport, a játék, a személyes beszélgetés már nem képes felvenni a versenyt. Globális szinten ismerik fel a gondokat, s ma már a skandináv országokban, és a franciáknál is azt mondják, 12 éves kor alatt nem való mobil a gyereknek, kizárólag kommunikációra alkalmas eszköz, amivel telefonálhat vagy üzenetben fényképet küldhet, de nem pásztázhatja vele a közösségi oldalakat, nem férhet hozzá durva, erőszakos tartalmakhoz. Már csak azért sem, mert az a gyerek, aki napi három óránál többet tölt a képernyő előtt, kétszer nagyobb eséllyel lesz depressziós, szorongó, mint akik máshol keresik a kikapcsolódást. Pöltl Ákos hangsúlyozta: a gyerekkor egyszeri és megismételhetetlen. A gyerekeknek a boldog gyerekkorhoz van joguk, nem az okostelefonhoz. Az előadást érdeklődően követte végig a hallgatóság, s persze a „megoldókulcsra” is kíváncsi volt.



Önállóság, játék a szabadban

Pöltl Ákos a neves amerikai szociálpszichológus, Jonatan Haidt javaslatait vázolta fel, aki már régóta élményblokkolónak nevezi az okostelefonokat, s aki szerint nemcsak az új generációk, de szüleik is elvesztek a virtuális világban. Haidt azt mondja, ha a gyerek 14 éves koráig nem kap okostelefont, 16 éves korig a közösségi média közelébe sem megy, az iskolákat mobiltelefonmentessé teszik, és sokkal több önállóságot adnak a szülők gyerekeiknek a hétköznapi dolgokban, hagyják őket játszani a szabadban, boldogabb gyerekkor elé nézne a következő nemzedék.