Évek óta több százan tekernek helyszínről helyszínre haladva ezen a különleges kerékpáros rendezvényen. A Bringaváros menetlevelébe kicsik és nagyok is gyűjtögetik a pecséteket.

A Bringaváros Törpe utcai pontja.

Fotó: Lengyel Nóra

Bringaváros Nyíregyházán

Még az idő is kegyes volt, hiszen az előrejelzésekkel ellentétben gyönyörű napsütésben kezdhették meg a regisztrációs pontok felkeresését, pontosabban feltekerését a résztvevők. Az egész város tele van bringásokkal, akik a kiépített kerékpárutakon biztonságosan közlekedhetnek. A hagyományos, őszi, biciklis városi rendezvényen az idén is pecsétgyűjtő menetlevelet kapnak a résztvevők, amivel a városban található helyszínek felfedezésével ajándékokra is szert tehetnek. A tíz településrészt és a belvárost összekötő családi szabadidős sportrendezvény célja az egészséges életmód és a mozgás népszerűsítése, mindeközben a Kossuth téren is színes programok várják a résztvevőket.

Két keréken vidáman

Családok, baráti társaságok és osztályok is tekernek együtt, sok-sok kilométert megtéve. Az idén is van ovis pálya, kerékpár-szépségverseny, a legtöbb diákot delegáló iskolát is megajándékozzák, és természetesen kisorsolnak egy vadonatúj kerékpárt a rendezvény végén a Kossuth téren. Évek óta hagyomány, hogy a regisztrációs pontokkal rendelkező lakókörzetekben civil szervezetek, egyesületek is bemutatkoznak. Nincs ez máshogy a Törpe utcai regisztrációs ponton sem, ahová a gyerekek és a felnőttek is kifáradva érkeztek, van, akinek már a tizedik pecsét került a menetlevelére. Azonban egy kis ügyességi feladatokra sokan kaphatóak, amit az idén először ezen a helyszínen a Sport Mindenkié Egyesület szervezett. – Örömmel veszünk részt a Bringaváros rendezvényén, hiszen nagyon fontos számunkra a mozgás, a sport népszerűsítése – mondta két feladat bemutatása között Nyerges József, az egyesület elnöke, és megjegyezte: egyszerű, de annál viccesebb sportjátékokat hoztak ki. – Nagy örömmel vesznek részt a feladatokban a fiatalok és az idősebbek is, jó látni, hogy jó kedvvel, mosollyal az arcukon fejezik be a feladatokat – mondta az egyesület elnöke, és hozzátette: sárkányhajó-versenyeket, élő csocsót is szoktak szervezni, ami szintén nagyon népszerű. Éppen jött két fiatal lány, akik a hernyótalpra vetettek szemet. Nyerges József szívesen állt a két lány mögé, és vidáman szlalomoztak a bóják között.