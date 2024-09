A hagyományos, őszi, biciklis városi rendezvényen az idén is pecsétgyűjtő menetlevelet kapnak a résztvevők, amellyel a városban található helyszínek felfedezésével ajándékokra is szert tehetnek. A Bringaváros évek óta tömegeket vonz Nyíregyházán.

Dr. Ulrich Attila, Pataki Mihály és Petneházyné Bugán Magdolna a Bringaváros sajtótájékoztatóján.

Fotó: Sipeki Péter

Bringaváros a családoknak

A tíz településrészt és a belvárost összekötő családi szabadidős sportrendezvény célja az egészséges életmód és a mozgás népszerűsítése, mindeközben a Kossuth téren is színes programok várják majd a résztvevőket. A hétfői sajtótájékoztatón dr. Ulrich Attila alpolgármester reményét fejezte ki, hogy a tavalyihoz hasonló szép idő lesz szombaton. – Nyíregyházán nem csupán jelene van a kerékpározásnak, hanem jövője is, hiszen folyamatosan bővül a kerékpárút hálózat, és a helyiek számára ez már egy életstílussá vált. A város szempontjából is fontos közlekedési eszköz, nélkülözhetetlen, hogy a gyalogosok, kerékpárosok és az autósok tanuljanak meg szépen egymás mellett élni. Nyilván ez a nap más, mint a többi, mert ez a szórakozásról, kikapcsolódásról szól. Jó látni, ahogy a gyerekek és a felnőttek is szorgalmasan gyűjtögetik a pecséteket, és izgatottan várják, hogy sok kilométert megtéve eljussanak arra a szintre, hogy ajándékot is kapjanak a végén – mondta az alpolgármester.

Pecsétgyűjtés

A tizenegy regisztrációs pont mellett hét szponzori bringapont is lesz, ahol meglepetésekkel is várják a kerékpárosokat, részletezte Pataki Mihály, a BringaSziget tulajdonosa. – Az idén is lesz ovis pálya, kerékpár szépségverseny, a legtöbb diákot delegáló iskolát is megajándékozzuk, és természetesen kisorsolunk egy vadonatúj kerékpárt a rendezvény végén a Kossuth téren. Évek óta hagyomány, hogy a regisztrációs pontokkal rendelkező lakókörzetekben az ottani civil szervezetek bemutatkoznak. Petneházyné Bugán Magdolna, a Nyíregyházi Civil Fórum elnöke kifejtette, minden állomáson próbálják egy picit ott tartani a bringásokat nem csak pihenni, hanem szórakozni is. Tehát a pecsételés mellett számos kiegészítő program és aktivitás is várja a bringapontokra érkezőket. Változás a tavalyihoz képest, hogy az érkerti pont új helyre, az elkészült stadionhoz kerül át, de a menetlevél, a térkép mindenkit el fog igazítani.