A helyi közmunkaprogramok sikereihez az önkormányzatok nagy adag kreativitására, kezdeményezőkészségére van szükség. Rá is csodálkozik az ember, hogyan lehet ennyiféle tevékenységet kitalálni, hasznossá és értékessé tenni a közmunkaprogramot helyi szinten.

Újrahasznosított termékek

A hét közepén rendezte meg a vármegyei kormányhivatal Nyíregyházán a hetedik Közfoglalkoztatási kiállítás és vásárt, ahol saját szemünkkel győződhettünk meg arról, mennyire színes képet mutat a közfoglalkoztatás vármegyénkben. Számos példaértékű projekt indult el: kisüzemi szinten termelnek és dolgoznak fel mezőgazdasági termékeket, tésztát készítenek, eladásra varrnak textiltermékeket, ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a korábbi programok is működőképesek maradtak, a közfoglalkoztatottak aktívan részt vállalnak a települések tisztaságának fenntartásában, járdák építésében, térkövezésben, belvízelvezetési munkákban. Ezt erősítette meg Gyüre polgármestere, Kiss Zoltán Bertalan is, akitől megtudtuk, jelenleg 96 embernek biztosítanak közmunkát, ebben benne vannak azok is, akik valamelyik önkormányzati intézményben dolgoznak. A kiállítás és vásáron a gyüreiek standjánál a fából készült termékeiken akadt meg a szemünk.

Fából készült termékek

Fotó: KM

– Öt évvel ezelőtt kezdtük el gyártani a fából készült termékeket, elsősorban a közintézményeinkben hasznosítjuk a fatáblákat, kerítéseket, kulcstartókat, trófeatartókat – mutatott végig büszkén a kiállított darabokon a polgármester. Hozzátette, a környékükön sokan vadásznak, onnan jött a trófeatartó ötlete. A termékek szépen megmunkáltan, fényesen csillogtak és ami igazi különlegességük, hogy újrahasznosított fából valók. Ahogyan a polgármester fogalmazott: az asztalosüzemben nem hagyják kárba veszni az értékes alapanyagot, a fát, úgynevezett táblásítással dolgoznak. Lakatosműhelyük is van, itt kerülnek fel a fémrészek a táblákra. – Emellett mezőgazdasággal is foglalkozunk, a megtermelt zöldségek, gyümölcsök a köz­étkeztetésben hasznosulnak. Innen kerülnek be a konyhára a friss alapanyagok: hagyma, burgonya, sárgarépa. Úgy gondolom, hogy bár a közmunka egy átmeneti foglalkoztatási forma, s mindenkinek az a célja, hogy a benne részt vevők kikerüljenek a nyílt munkaerőpiacra, ha nem lenne közfoglalkoztatás, az önkormányzati intézmények működéséhez kapcsolódó tisztasági, karbantartási, településrendezési feladatokra vállalkozásokat kellene találnunk, s ez jelentős kiadásokkal járna – jegyzete meg Kiss Zoltán Bertalan.