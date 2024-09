Nyárzáró családi napot rendez a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Falugondnok Egyesület a tagjainak, illetve a családtagoknak 2024. szeptember 14-én, szombaton 10 órától Aranyosapátiban az Aranyos Szigeten. A falugondnokság vármegyei helyzetét értékeli Bereczki Lajos egyesületi elnök, majd elbúcsúztatják a nyugdíjba vonuló kollégákat. A vendégek kulturális műsort is láthatnak, az ebéd közös elfogyasztása után pedig megismerkedhetnek a településsel is. A rendezvényen részt vesznek az Országos Falufejlesztési Társaság tagjai is.