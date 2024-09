Diákok érkeztek kisebb-nagyobb bőröndökkel szerda este a Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskolába. Az arra járók csodálkozhattak, mit keresnek a fiatalok az éjszakai órákban az oktatási intézményben, pedig a magyarázat egyszerű: az iskola tanulóiból álló Cantemus Fiúkórus csehországi vendégszereplésre indult Szabó Soma Liszt-díjas karnagy vezetésével. Az énekkar vezetője még egy próbát is tartott az elutazás előtt, akkor kérdeztük meg a turné részleteiről.

Előadás a Kodály-módszerről

– Hradec Kralove a fiúkórus úti célja. Ebben a cseh városban évek óta visszatérő vendégek vagyunk, a Cantemus különböző együttesei többször voltak már az ottani fesztiválon. A Gentlemen Singers nevezetű a capella férfi énekegyüttes szervezi ezt a találkozót évről évre, mindig különböző típusú énekkarokat hívnak meg a rendezvényre, most ifjúsági és gyermekkari fesztivált szerveztek, s gondoltak a nyíregyházi fiúkra is. Nagy örömmel fogadtuk a felkérést, bár a mostani időpont nem a legalkalmasabb nekünk. Korábban ugyanis mindig a nyár elején voltak a fesztiválok, ez a mostani szeptemberi meghívás nem a legideálisabb. Most kezd ugyanis kialakulni a kórus: két hete járnak iskolába a diákok, valaki mutált, valaki pedig még keresi a helyét az énekkari rendszerben. Mindezek ellenére egy ütőképes énekkart gyorsan össze kellett hoznom az utazásra. Annyi előnyünk volt, hogy augusztusban volt a Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál, s akkor már tudtunk egy kicsit készülni – mondta Szabó Soma, aki negyvenöt diákkal és öt felnőttel utazott el Csehországba. A négynapos fesztivál során minden nap lesz legalább egy fellépés a fiúkórus számára, de olyan nap is lesz, hogy két koncert vár majd a fiatalokra.Vasárnap délelőtt még egy kurzuson is szerepelnek a nyíregyházi diákok, ugyanis Szabó Soma előadást tart majd a Kodály-módszerről. A fesztivált több helyszínen rendezik meg: a Cantemus Fiúkórus énekelni fog templomokban, egy bevásárlóközpontban és egy szabadtéri rendezvényen is. Az együttes a tervek szerint hétfő hajnalban érkezik majd vissza Nyíregyházára.