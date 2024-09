Kihasználva a szeptember első heteiben is tartó kánikulát, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. részlegesen zárta be a tó- és parkfürdőt, hogy minél többen hűsölhessenek a medencékben és a tó vizében. Az ősz azonban végérvényesen megérkezett, vendégeket már csak az Aquarius Élményfürdőbe várnak.

Matavovszky Dániel és Béres Eszter a keddi sajtótájékoztatón

Fotó: Kelet-Magyarország

– Nagyon sikeres szezont zártunk, a nyár három hónapjában 250 ezer ezer vendéget fogadtunk, ha pedig az első nyolc hónap adatait nézzük, akkor eddig 335 ezren választottak minket – sorolta az tényeket Matavovszky Dániel. A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója kedden Béres Eszter üzemeltetési igazgatóval közösen tartott sajtótájékoztatón örömmel számolt be arról, hogy az előző évhez képest augusztus végéig 47 ezerrel több vendégük volt, mint az egy évvel korábbi hasonló időszakban. Az idei igen forró nyár befolyásolta a fürdőzési kedvet, a vendégek a tavaszi akciókat is nagyon jól fogadták, amelyek az őszi, téli hónapokban újra visszatérnek.

Termáljegy és nyugdíjas napok

Ilyen a termáljegy, amivel a termálmedence és -részleg szolgáltatásait lehet igénybe venni, kedvezményesen, ezt a nyíregyházi és megyeszékhely környéki vendégek kedvelték a leginkább, de ugyanilyen népszerű volt az idősebb korosztálynak szóló nyugdíjasnapok szolgáltatás, ami korábban csak a hétfői napra vonatkozott, de látva az igényeket, csütörtökönként is igénybe vehető ez a kedvezmény. – A nyári szünet után, szeptember 2-ától ismét visszaállítottuk ezeket a lehetőségeket – mondta a vezérigazgató, aki bízik benne, hogy a korábbiakhoz hasonló sikere lesz ezeknek az idén is, ahogy a kéthetente visszatérő szaunaestekre is sok vendéget várnak. Az árakról Matavovszky Dániel elmondta, év elején volt egy minimális emelkedés a hétvégi jegyárakban, azonban az év hátralévő részében már az árak nem változnak.

Nőtt a hazai népszerűségünk

Az ősz és tél elsősorban az iskoláról szól, ezért főként a nyíregyházi fürdőzőket várják, a szünetekben pedig jelentősebb forgalom-növekedésre számolnak. – A környező országok vendégei is szívesen választanak minket az ottani nemzeti ünnepek, szünetek alatt. Romániából, Szlovákiából és Lengyelországból nagyon sok vendég érkezik hozzánk, és azt tapasztaljuk, hogy a nyíregyházi és a külföldi fürdőzők száma megegyezik a korábbi évekével, de sikerült megszólítani a belföldi turistákat, nőtt a magyar vendégek száma – válaszolta kérdésünkre a vezérigazgató.