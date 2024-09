Szeptember 1-jén Csukás Meserádió néven indította el újabb online rádióját a közmédia. A meserádió névadójához, Csukás Istvánhoz hűen gyermekeknek dedikált, szórakoztatóan fejlesztő és biztonságos tartalmakkal várja hallgatóit a nap 24 órájában.

„A mese benne van az egész életünkben, és a mese akkor válik igazán fontossá a gyerekek életében, amikor felnőttek lesznek” – fogalmazott Bodrogi Gyula, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Neve mind a mai napig összeforr Süsü karakterével, így a Csukás Meserádióéval is, hiszen a névadó öröksége előtt tisztelegve Süsü, a sárkány jelenik meg a rádió logójában és szignáljában is.

Az új adó célja egy értékközvetítő, érzelmi biztonságot nyújtó, ugyanakkor szórakoztató médiatér megteremtése, amely egyben edukatív online rádióélményt kínál a kisgyermekes családoknak. A meserádió kínálatában kiemelt szerepet kapnak a magyar mesék, illetve olyan máshol nem elérhető, az MTVA Archívumából származó felbecsülhetetlen értékű tartalmak, amelyek kifejezetten gyermekeknek szólnak, például meseklasszikusok ikonikus művészek előadásaiban, akiket ma már csak archív anyagokból ismerhet meg a felnövekvő generáció.

A szeptembertől induló adó műsorkínálata széles és sokoldalú, a közös szórakozást a családok pedig az egész napot átívelően élvezhetik. A Mesés reggel és a Mesés délelőtt után a Mesés délután várja hallgatóit, benne a Hangszín Maxim bemutatja című ismeretterjesztő rovattal, amelyben a Jászai Mari-díjas színművész, Szabó P. Szilveszter hallható. A délután másik kiemelt programja a Zenevarázs koncertek, amely után a Mesés este következik, benne az Esti mese – Csillagok esti mesefényben című műsorral, amelynek televíziós változata az M2 Gyerekcsatornán is megtekinthető. A műsor különlegessége, hogy napjaink híres és elismert művészei tolmácsolják kedvenc történeteiket egy-egy személyes üzenet kíséretében.

Magyarország új gyerekrádiójának műsorán a nap 24 órájában megtalálhatók a saját gyártású, reklám- és erőszakmentes, környezettudatosságra nevelő gyerektartalmak, továbbá gyermekdalok, hangjátékok, mondókák, versek, klasszikus zenei „kakaókoncertek”, amelyek lehetőséget teremtenek a közös, családi rádióélményre.