A nefelejcs virág lila színe az Alzheimer-kór nemzetközi szimbóluma. Aki hallott már erről, cseppet sem csodálkozott azon, miért állnak lila pólóba rajtvonalhoz az idei Fuss a demencia ellen! jótékonysági futáson indulók. Az Élet Forrása Egyesület, a Tegyünk Közösen Magyarországért, valamint a vármegyei nyugdíjasokat összefogó szervezet egy igazán hangulatos és tartalmas eseményt szervezett Nyíregyházán az Erdei tornapályán, ahol arra hívták fel a figyelmet: a demencia megelőzésében kulcsfontosságú a mozgás.

Demencia, más néven az időskori elbutulás szellemi és fizikai leépüléssel jár. Mozgással megőrizhetők, szinten tarthatók az idős ember képességei

Fotó: Kelet-Magyarország/Sipeki Péter



– Az Alzheimer-kór és más demenciával járó állapotok csendesen kialakuló, alattomos betegségek, amelyek sokkal több embert érintenek, mint azt elsőre gondolnánk. A rizikófaktorok felismerésével, csökkentésével az esetek több mint 40 százaléka megelőzhető lenne. A prevenció magában foglalja az egészséges életmód fenntartását, a rendszeres testmozgást, a kiegyensúlyozott táplálkozást, és az agy edzését – mondta Kiss Hedvig, az Élet Forrása Egyesület vezetője. A szervezet elnökének szakterülete a demencia, melyről könyvet is írt.

A képességek megtartása

A rendezvényen Román Demeterné a vármegyei nyugdíjas szervezeteket összefogó szövetség elnöke ugyancsak arra tért ki, hogy az időskor egészséges megéléshez elengedhetetlen a mozgás, a tevékeny életmód, és a szeretet. –Akik nem tudtak eljönni erre a rendezvényre, bizonyára most is unokáznak, hiszen hétvége van, s ilyenkor találkoznak a nagymamák, nagypapák a gyerekekkel, az unokákkal. Kutatások is bizonyítják, hogy az időskori lelki egészség megőrzésében a legfőbb támasz a család –jegyezte meg a nyugdíjas szövetség elnöke, aki maga is szervez közösségi programokat, túrákat a szépkorúaknak, aktivizálva őket a mindennapokban.

A köszöntők után eldördült a startpisztoly és elindultak a 4, illetve a 8 kilométeres távon a futók, a 4 kilométert le is lehetett sétálni. A regisztrációs díjakból befolyt összeget a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetségének adományozták a szervezők, valamint a Porcsalmai Református Egyházközség Idősek Otthonát is támogatják belőle.

A demencia (időskori elbutulás) egy olyan állapot, melynek során elkerülhetetlen az állapotromlás, de a folyamat jelentősen lassítható. A rendezvényen tájékoztató anyagok, és ápolásban jártas szakemberek is segítették a hozzátartozókat.

Nagyné Koncz Mariann a fehérgyarmati Városi Szociális Központ intézményvezetőjével arról beszélgettünk, miért fontos a demens idősnek a minőségi foglalkoztatás, akár egyénileg vagy kis csoportban. S hogyan lehet ezeken a foglalkozásokon szinten tartani szellemi és fizikai képességeiket. (Erről egy későbbi lapszámunkban írunk.)