Magyarországon körülbelül 250 ezer demenciával diagnosztizált ember él (ez az esetek háromnegyedében Alzheimer-kórt jelent), de ettől jóval több embert érint a betegség. Az elöregedő társadalmakban rohamosan növekszik számuk, sőt, ma már nem csak a hetven-nyolcvan esztendő felettieket, hanem a hatvanas éveiben járókat is érintheti a leépüléssel járó betegség. Hatalmas terhet jelent ez a demens időst gondozó családoknak, az egészségügynek, és a szociális ellátórendszernek.

Demencia: az idősödő emberek képességeinek megtartását tevékenykedtetéssel lehet elérni. A szakemberek ehhez speciális módszereket és eszközöket használnak fel

Fotó: Kelet-Magyarország/Sipeki Péter

Demencia: egyéni, csoportos foglalkozás

A múlt héten egy jótékonysági rendezvényen (Fuss a demencia ellen!) hívták fel a figyelmet arra, hogy a betegség megelőzésében fontos szerepe van a rendszeres mozgásnak, a demens betegeknek pedig elengedhetetlen, hogy valamivel foglalatoskodjanak, minél tovább őrizzék meg az önálló életvitelükhöz szükséges képességeiket. Nagyné Koncz Mariannával, a fehérgyarmati Városi Szociális Központ intézményvezetőjével erről beszélgettünk – intézményük élen jár az idősek speciális ellátásában.

– Kilenc évvel ezelőtt, 2015-ben vettük észre, hogy a szociális szolgáltatásokat igénybe vevők között megnövekedett a demens idősek száma, és nem csak a bentlakásban, hanem az alapszolgáltatásokban is ugyanez volt a helyzet. Úgy gondoltuk, hogy erre a kihívásra választ kellett adnunk. Kidolgoztunk egy hárompilléres modellt, amelynek középpontjában a demenciával élő idősek célzott terápiás célú foglalkoztatása állt.

Keretet adni a napjuknak

– Azt mondtuk egymást között a kollégákkal viccesen, hogyha az idős gondozottak nem csinálnak hasznosat, akkor haszontalant fognak csinálni, ezért le kell őket foglalni valamivel. Megfigyeltük, ha keretet adunk a napjuknak, naponta többször minőségi foglalkozásokba vonjuk be őket egyénileg vagy csoportosan, akkor tulajdonképpen kioltjuk azok a magatartásproblémákat (demencia során nem csak a memória hanyatlik, hanem a személyiség is megváltozik), amivel a demens ember kénytelen együtt élni. Aztán a foglalkoztatáson kívül fontos cél volt a demenciabarát környezet kialakítása is.

– Egy olyan tágas belső udvara van az ellátóközpontunknak, ahol szabadon mozoghatnak a ránk bízott idősek, ahol a menési kényszerüket levezethetik. Az udvaron belül van egy kis buszmegállónk is, ami arra szolgál, hogy ha este – mi ezt lemenő nap szindrómának hívjuk – haza szeretnének menni (sokan nem értik már meg, miért élnek otthonban), akkor egy picit kiülnek az általunk kialakított belső udvari „buszmegállóba” s a betegség természetéből adódóan egy kis idő múlva elfelejtik, hogy mit is akartak. Így nem tudnak elkóborolni sem. Verbálisan már nem lehet elmagyarázni nekik, hogy nem mehetnek el felügyelet nélkül sehová, s ezen vitatkozni sem érdemes velük. – Ahogyan haladnak előre a demenciában, a magyarázatok megértése nehézkessé válik számukra – részletezte a szakember, aki korábban autista gyerekekkel is foglalkozott, s az ott alkalmazott módszerek, eszközök közül több mindent adaptált a demensellátásban, s azok jól is működnek. Fontosnak tartják, hogy a hasznosságérzet megmaradjon.