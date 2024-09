Az állásbörzén diákokkal is találkoztunk. Szilágyi László a nyíregyházi Wesselényi-iskola 13. évfolyamos tanulója, informatikusnak készül. Mint mondta, az iskolában felajánlották neki a lehetőséget, hogy eljöhet az állásbörzére, ő pedig szívesen élt a lehetőséggel. - Az informatikán belül a programozás területén szeretnék dolgozni. El tudom magam képzelni irodai munkában, terepen vagy akár home office-ban, így nem ragaszkodom ahhoz, hogy elhagyjam Nyíregyházát, de a költözéssel sem lenne gond. Minden standon körül akarok nézni és beszélgetni fogok a cégek képviselőivel – mondta a fiatalember, akit osztálytársa, Halász Henrik is elkísért a Nyíregyházi Egyetemre. – Érdekel az informatika minden területe, így a programozás, az IT vagy akár a kiberbiztonság. Vannak ismerőseim, akik a Debreceni Egyetemet ajánlják nekem, viszont egy másik ismerősöm, aki idejárt a Nyíregyházi Egyetemre, csupa jót mondott az informatika-oktatásról. Jelenleg a nyíregyházi felsőoktatási intézmény felé billen a mérleg nyelve – árulta el a wesselényis diák.