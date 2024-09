Van igény a hazai dióra, a sikeres termesztéshez azonban szemléletváltásra van szükség a hazai ültetvényeken – foglalta össze lapunknak Rácz Imre, a Nemzeti Agrár­gazdasági Kamara vármegyei elnöke a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB), valamint a Szatmári Diókert Kft., illetve a kamara szervezésében megrendezett nagyari szakmai nap tapasztalatait.

Az egyik legegészségesebb gyümölcs

Fotó: Mindmegette.hu

Elmarad a tavalyitól

Kérdésünkre elmondta, az idén vármegyénkben 3982 hektáron termesztik a diót, ez elmarad a tavalyi 4476 hektártól. 2023-ban a vármegyei termésátlag 0,6 tonna/hektár volt, az ideiről természetesen még nincs adat. Az országos tendencia azonban azt mutatja, hogy az elmúlt 10 évben a támogatási konstrukcióknak köszönhetően nőtt a hazai dióültetvények területe: a korábbi 6000 helyett ma már 9200 hektárt is meghaladó területen folyik diótermesztés az országban. A termésmennyiség azonban nem emelkedett, sőt, a termésátlagok sok esetben a hektáronkénti 1-1,5 tonnát sem érik el, szemben a versenytársainkkal, ahol a 4-5 tonnás hektáronkénti átlag sem szokatlan. – Ennek oka, hogy még mindig nagyon sok az elhanyagolt, a termesztéstechnológiát tekintve alacsony színvonalú dióültetvény, a jól művelt, prosperáló ültetvények nagysága 3000 hektár alatt van az országban. Ez utóbbiakban, ahol intenzív körülmények között folyik a diótermesztés, a 3 tonnás átlag is elérhető – mondta Rácz Imre. A hazai termesztés versenyképességének javítása érdekében jelentős fejlesztésekre van szükség az ágazatban, az adott termőhelyhez igazított fajtahasználat mellett nagy hangsúlyt kell fektetni a tavaszi védekezésre. A hatékony növényvédelem érdekében fontos a jobban kezelhető koronaforma kialakítása, a rendszeres metszés, ami a termőrészek megújulását is folyamatossá teszi – hangzott el a nagyari szakmai napon.

Megtorpanó kereslet

Míg a magyar dió piaca 2006 és 2019 között meredeken felfelé ívelő pályán volt, ezt követően sajnos megtorpant a kereslet. Hazánk az éves 6450 tonna terméssel a diótermelő országok rangsorában a harmincadik helyet foglalja el, a viszonylag kis termelők közé tartozik. A világ diótermesztésében a korábban nettó importőrnek számító Kína az élre tört, ma már éves szinten mintegy 1,4 millió tonnás termést takarítanak be a távol-keleti országban. A globális diópiacon az elmúlt évihez hasonló termésre van kilátás az idén is, bár a szárazság az ausztrál és a kaliforniai ültetvényeken mintegy 10-15 százalékos terméscsökkenéssel járhat. A hazai dió kivitele héjas dió és dióbél formájában is folyamatos csökkenést mutat. A héjas dió piaca az elmúlt időszakban átalakult, az apróbb és olcsóbb diót keresik a fogyasztók, ami a multik terjeszkedésének tudható be. A nagy méretű diókat – 34 milliméter felett – ugyanis nem tudják kis kiszerelésbe csomagolni az áruházak. A magyar fajták azonban jellemzően nagyobb méretűek, nem ritka a 36-40 milliméteres méret sem, amit az áruházláncok elsősorban lédig formában tudnak beemelni a kínálatba, a nagybani piacokon pedig 5-10 kilogrammos kiszerelésben értékesíthető.