Különleges tábort szervez 1-es típusú diabétesszel élő fiataloknak a Nyír-Diabet Egyesület. A programon szeptember 13-a és 15-e között a fiatalok új ismeretekre tehetnek szert a diabéteszről, és olyan kérdésekre is választ kaphatnak, amiket eddig nem mertek feltenni – tudatta közösségi oldalán az egyesület. Arra is kitértek, a táborban a résztvevők más cukorbeteg tapasztalatait is megismerhetik, ugyanakkor szakemberekkel is beszélgethetnek.

Nyitottak az új dolgokra

A Katalinpusztai Kirándulóközpontban eltöltött három nap alatt elismert diabetológus és diabétesz edukátor segít megbirkózni a hétköznapok kihívásaival. Olyan fiatalok jelentkezését várják, akik elmúltak 13 évesek, nyitottak a beszélgetésekre és az új dolgok befogadására. További részletek az egyesület közösségi oldalán.