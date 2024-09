Váratlan események

Milyen is volt a helyzet Nyíregyházán ezekben a hónapokban? Mohácsi Endre a levéltári forráskutatások alapján, megállapította: elég nagy fejetlenség volt a városban és nyilvánvalóan felkészületlenség, mert ilyen eseményre senki sem számít.

– Szeptember 6-a előtt azért már lehetett sejteni, hogy mégis milyen súlyos egy ilyen támadás, ugyanis Magyarország egyik legnagyobb, 1944-es bombázása június 2-án történt Debrecenben, ami ide nincs messze. Kevés volt az óvóhely, későn kezdtek gondolkodni. Itt már 1943-ban kiadtak rendeleteket az óvóhelyek létesítésére, megvalósítására, vagy megerősítésére. Ennek ellenére, majd csak a debreceni bombázás után kaptak sokan észbe – részletezte a történész, és felsorolta, hogy 100-120 darab B–24 Liberator, a második világháborúban alkalmazott amerikai hadászati nehézbombázó repülőgép indult el olaszországi támaszpontról, és közel 1200 darab 250 kilós bombát hoztak el Nyíregyháza területe fölé. Három hullámban támadtak, az elsőben és az utolsóban ledobott bombák lakatlan területre estek, de a középső szőnyegbombázásnak sajnos súlyos tragédia lett a vége. Beszéde végén Mohácsi Endre is nyomatékosította: a békére, az egymás melletti nyugodt életre kell törekedni.

Repülős hősi emlékmű

A beszédek után elhelyezték az emlékezés koszorúit a bombázás emléktáblájánál, majd az Északi temetőben, a 2005-ben felállított Repülő hősi emlékműnél folytatódott a fájdalmas múltidézés, ahol Komiszár Dénes helytörténész emlékezett az 1944. szeptember 6-ai borzalmakra, a város gyásznapjára a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye pilótái emléke előtt is fejet hajtva. – Egy új emléktáblával egészítettük ki a névsort 2009-ben, hiszen kutatómunkánk révén újabb személyek bukkantak fel, akik megérdemlik, hogy nevük ne merüljön feledésbe. Emlékezzünk azokra, akik a reménytelen légi harcban hazánk légterében vagy a távolban a repülőgépükben elégve vesztették életüket. Közel negyven név, mind-mind egyenként nagyszerű fiatalember, kiváló pilóták és még kiválóbb hazafiak voltak – részletezte a helytörténész, és felhívta a figyelmet arra is, hogy nemzetközi összehasonlításban is büszkék lehetünk az I. világháborúban, a Központi hatalmak és az Antant legendás ászai sorában, az Osztrák-Magyar Monarchia névsorában szereplő nyírmadai Gräser Ferenc hadnagyra, aki 16, a nyíregyházi Tahy Sándor főhadnagyra, aki 8 igazolt légi győzelmet ért el, a bökönyi segédjegyző Daróczy Ambrus hadnagyra, aki többszörös túlerővel szembeni bátorságáért vívta ki az ellenfelek tiszteletét is. Mindhármukat posztumusz vitézzé avatták. Komiszár Dénes szomorúan sorolta fel, hogy nagybátyja, Kizman Lajos repülő hadnagy halálának 40., Ignácz Zoltán főhadnagy lezuhanásának 16. évfordulójára is emlékezik. Végül részletesen mesélt az Északi temetőben nyugvó, 80 éve elhalálozott két „PUMA-s” pilóta életéről, vitéz Molnár Miklósról és vitéz Ditróy Emilről. Mindketten a 101. vadászrepülő osztály kötelékében harcoltak. A tragikus bombázás emléknapja a temetőben is koszorúzással ért véget.