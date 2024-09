Az állatasszisztált terápiával ismerkedhetnek meg a gyerekek és a csillagok között is barangolhatnak szeptember 27-én, pénteken 16.30-tól a Mathias Corvinus Collegium (MCC) nyíregyházi képzési központjában. Az idén a tehetséggondozó hálózat is csatlakozik a rendezvénysorozathoz.

A Kutatók Éjszakája egy Európa-szerte megrendezett ingyenes esemény szeptember utolsó hétvégéjén, aminek célja a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése. Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével.

Csoda vagy orvosság?

– A Kutatók Éjszakáján megmutatjuk, mit tudnak a terápiás kutyák, amit a többi eb nem? Miért mehetnek be bárhová? Miért nem kell attól tartanunk, hogy egy terápiás kutya megharap valakit? Ezekre a kérdésekre is válaszol az a bemutató, amely a terápiás kutyák kiválasztását és vizsgakövetelményeit tárja elénk. Magyarországon világszínvonalú szabályozás gondoskodik arról, hogy csak szakmailag felkészült kutya és felvezető párosok végezhessenek állatasszisztációs munkát. A vizsga nem könnyű, az egyes feladatok a kutyák képességét és tudását egyaránt tesztelik. Ezeket a feladatokat és a kutyák mindennapjait ismerhetik meg az érdeklődők egy interaktív előadás során az MCC-ben – invitálják az érdeklődőket Fekete Szilvia habilitációs kutyakiképző, kutyás foglalkozására, ahol a terapeuta segítő: Alma, Bodza, és Brúnó is jelen lesznek.

Barangolás a csillagok között

Egy másik fontos kérdés is elhangzik majd pénteken: mi tesz kíváncsivá egy csillagászt napjainkban?

Vitathatatlan, hogy a világűr kutatása az egyik legizgalmasabb tudományos területe napjainknak. Az emberiség az űrkutatásnak köszönhetően minden eddiginél nagyobb perspektívából vizsgálhatja létezésének nagy kérdéseit. Honnan jöttünk? Kik vagyunk? Hová tartunk? Vajon egyedül vagyunk ebben a hatalmas univerzumban? Ezek olyan kérdések, amik így vagy úgy, de minden embert foglalkoztatnak.