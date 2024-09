Hegedűs Renáta, a Rotary Club Nyírség Interact csoportjának koordinátora

Fotó: KM

Segíteni emberen és állaton egyaránt

Balogh Fanni kisgyermekgondozó és -nevelőnek tanul, így érthető, hogy amikor csoport terveiről kérdeztük, a segítő akciókat emelte ki.

– Felvetettem egy karácsonyközeli jótékonysági bál ötletét, ami a többieknek is tetszett. A rendezvény bevételéből azokat a beteg gyerekeket ajándékoznánk meg, akik az ünnepeket kénytelenek a kórházban tölteni. Még körvonalazódnak a részletek, de bízom benne, hogy nem lesz akadálya a bálnak. Az idősek napjára műsorral készülünk, amivel az egyik – vagy akár több – otthon lakóit örvendeztetnénk meg. Meséket, verseket fogunk előadni – sorolta Fanni, aki az emberek mellett a gazdátlan kutyákon és macskákon is segíteni szeretne, ezért pénteken egy állatmenhelyre mennek, ahová takarókat, eledelt és egyéb adományokat visznek.

Lakatos Ivett ápolónő lesz, elhivatottsága és szociális érzékenysége a magánéletére is kihat, ezért csatlakozott az Interacthoz.

– Szeptember óta vagyok a klub tagja, és úgy érzem, nagyon jól döntöttem, mert sok jó szívű, nagylelkű emberrel dolgozhatok együtt. Azonosak a céljaink, ami megkönnyíti az ötletelést is – magyarázta a középiskolás lány. Tervei szerint az adventi időszakban egy héten át mindennap kis műsorral, zenével, verssel segítenék az ünnepekre hangolódást.