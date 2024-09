Az összetartozást lélekgyógyító ereje

– „A megrakott asztal az egyedüli látvány, mit az emberektől irigyelhetnek az angyalok, kik mint tudva van, sohasem esznek” – Jókai Mór gondolatait idézte köszöntőjében Novák Irén, a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára, s hozzátette: a gasztronómia egy nemzet kultúrájának meghatározó eleme, hazánk jó hírét nemcsak a tudomány, a művészet, a sport, hanem a kiváló ételek is öregbítik. Mindez egybecseng az 1100 éve Európában, 20 éve az unióban rendezvénysorozat céljaival – a program a Tirpák Fesztivál részeként, illetve szeptember 19-én azon értékeinket mutatja be, melyekre nemzeti és helyi szinten büszkék vagyunk.

– Hisszük és valljuk, hogy Európa és Magyarország jövőt kizárólag a helyi értékek megbecsülésével, megóvásával és gyarapításával lehetséges építeni. A kötődés a szülőföldhöz, lakóhelyhez hiteles és elemi közösségformáló erő, ami lendületet ad a mindennapokhoz. Értékeinket láthatóvá kell tennünk, ahogyan Nyíregyházán is teszik. Az itt élők számára különösen jeles ez az alkalom, hiszen 200 évvel ezelőtt, 1824-ben szabadult meg a város a földesúri kötelezettségektől. Most, amikor hazánk vette át az Európai Unió Tanácsának elnökségét, kiváló alkalom adódik arra, hogy megmutassuk, milyen jelentős kulturális örökséggel gazdagította hazánk a világot, és hogyan erősítette az elmúlt húsz évben az uniót. A Tirpák Fesztiválon láthatóvá válik, hogy egy közösség kultúrája milyen egyedülálló módon képes gazdagítani a kontinens örökségét, közös örökségünket. Napjainkban felértékelődik egy-egy ünnep, kulturális és közösségi esemény, melyen baráti, családi körben élhetjük, tapasztalhatjuk meg az összetartozást lélekgyógyító erejét.

Nyíregyháza tizenegy testvérvárosából is érkeztek vendégek a Tirpák Fesztiválra. Dr. Ulrich Attila alpolgármester hangsúlyozta: ebből is látszik, hogy kiváló kapcsolatot ápolunk a testvértelepüléseinkkel.

– Arra biztatok mindenkit, hogy jöjjön ki a Kossuth térre és kóstolja meg mindazt a gasztronómiai csodát, amit az őseink ránk hagytak.