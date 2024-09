„Egészség ezreknek, milliók a kórháznak.” Ki ne ismerné a mottót, amely az elmúlt 15 évben egyet jelent az egészségtudatossággal, a betegségmegelőzéssel, ami egyben adomány is a helyi kórháznak?

Minden pontot ér

Október 5-én, szombaton Nyíregyháza szívébe, a Kossuth térre érkezik a Richter Egészségváros programsorozat, ami lehetőséget biztosít arra, hogy ingyen, előzetes időpont egyeztetése nélkül vegyenek részt a helyi lakosok egészségügyi szűréseken, tanácsadásokon és előadásokon. Ezzel nemcsak a saját egészségükért tehetnek, de a Jósa András Tagkórházat is támogathatják. Hiszen minden szűrésért, tanácsadásért, meghallgatott előadásért 500 forint értékű adományponttal bővül a Richter Gedeon Nyrt. által felajánlott 3, 5 millió forintos adományalap. A részletekről kedden a városházán tartottak sajtótájékoztatót, melyen Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere arról beszélt, a megyeszékhely sportos város és nagyon fontos, hogy egészséges is legyen. – Nálunk a sport és az egészség kéz a kézben jár, számos olyan programot szervezünk a kötelező feladatokon túl, amely az egészség megőrzését szolgálja. Napi kapcsolatban vagyunk a Jósa András kórházzal is, mert az alapellátás és szakellátás egymásra épül és akkor a leghatékonyabb, ha jó az együttműködés – mutatott rá egy fontos tényezőre az alpolgármester. Arra kérte a nyíregyháziakat, minél többen regisztráljanak és vegyenek részt a programokon, mert ezzel nem csak a saját egészségükért, hanem a nyíregyházi kórházért is sokat tehetnek.

Kórtermeket fejlesztenek

– Ennek a napnak csak nyertesei lesznek – hangsúlyozta dr. Francz Monika. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház orvosigazgatója elmondta, a kórház nem csak orvosokkal, szakdolgozókkal járul hozzá a szűrővizsgálatok (többi között prosztata, bőr- és körömgomba, migrén, neuropátia) elvégzéséhez, a tanácsadáshoz, valamint a szakmai előadásokhoz, hanem külön csapat abban segít majd, hogy akinél olyan elváltozást vagy értéket találnak, amely további vizsgálatot igényel, ott a helyszínen a szakrendelésre időpontot is foglalhassanak. – Izgalmas, magas színvonalú és értékes program vár mindenkit október 5-én, a nap végére összegyűlt adományt pedig a kórház azon kórtermeinek árnyékolástechnikai fejlesztésére fordítjuk, ahol a klimatizálás nem megoldott – árulta el az adománycélt az orvosigazgató, s mint kiderült, amikor erről döntöttek, a hőséghullám nehezítette meg mindannyiunk életét, így nem volt kérdéses, mire fordítsák az egészségforintokat.