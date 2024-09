– A korábbi évekhez hasonlóan az idén is októberben kaphatják meg a 12. életévüket betöltött hetedik osztályos lányok és fiúk a HPV elleni ingyenes védőoltást. Az oltásra jogosultak szülei, gondviselői írásos nyilatkozatban szeptember 13-ig kérhetik a Gardasil9 vakcina beadását gyereküknek. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a tájékoztatóban szereplő határidőt fontos betartani, az oltóanyag megrendelése miatt – tudtuk meg Drotárné Kocka Erika iskolai védőnőtől.

– A HPV elleni oltást lányok és fiúk is kérhetik, önkéntes alapon működik, nem kötelező, de az a tapasztalatunk, hogy egyre többen élnek a lehetőséggel, ugyanis kipróbált, hatásos oltóanyagról van szó. Itt a tanév elején viszonylag kevés az idő a részletes tájékoztatásra, ezért a védőnőkkel a hatodikos gyerekek szüleinek szoktunk előadásokat tartani, az anyukák általában utána is néznek az oltásnak, azonban sokaknak teljesen új az információ. Ahol az idősebb gyereknek már beadatták, ott a fiatalabbnak is nagy valószínűséggel kérni fogják a kilenc komponensű oltást. Mára a fiúk szinte ugyanolyan arányban megkapják, mint a lányok, ez pedig nagy előrelépést jelent a prevencióban – tette hozzá a nyíregyházi védőnő.

Biztonságos oltóanyag

A védettség kialakulásához 2 oltásra van szükség 6 hónap különbséggel, így októberben az elsőt, márciusban a másodikat veszik fel a kamaszok. Az egészségügyi szakemberek arra kérik a szülőket, hogy beszélgessenek gyerekükkel ennek a jelentőségéről, azonban a felelősségteljes döntés az ő kezükben van. A HPV elleni védőoltás biztonságosságáról és hatásosságáról már sok évnyi tapasztalat áll rendelkezésre. Az immunizálással nagy mértékben csökkenthető a HPV-fertőzés és az abból eredő betegségek előfordulása.

Hatékony védelmet nyújt

– A humán papilloma vírus (HPV) nagyon gyakori, az emberek 85 százaléka átesik rajta élete során. A bőrön és a nyálkahártyákon okozhat sejtburjánzást. A legtöbb esetben magától elmúlik, azonban bizonyos típusai több éven keresztül is fennmaradnak a szervezetben és később súlyos betegségeket okozhatnak. Meg szokták kérdezni tőlünk, hogy miért ilyen korán kapják meg az oltást a gyerekek. A vírusfertőzés az esetek túlnyomó többségében szexuális érintkezéssel tered. A nemi élet megkezdése előtt beadott vakcina képes korán felkészíteni az immunrendszert arra, hogy a vírus megjelenésekor a lehető leggyorsabban termeljen ellenanyagot, így a felnőtt korban ajánlott szűrővizsgálattal együtt, hatékony védelmet nyújt a daganatos betegségek ellen – fejtette ki a szakember. Drotárné Kocka Erika kiemelte: kérdéseikkel a szülők bizalommal fordulhatnak a védőnőkhöz, a háziorvosokhoz, és felhívhatják a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Egészségvonalát is a 1812-es telefonszámon.