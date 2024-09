A ZEMA kézzel festett, szabadalmi oltalommal védett ékszer kollekcióinak minden egyes darabja méltán foglalja el a jól megérdemelt nemzetközi státuszát. Ez egy olyan misztikus világ, ahol a művészet tárgyiasult, egyedülálló formája porcelánban ölt testet, hosszú folyamatnak és sok munkának köszönhetően.

Gulyás Michelle olimpiai bajnok az empír kollekcióban.

Fotó: facebook/ZEMA

Nehéz is Papp Erzsébettel a ZEMA művészeti vezetőjével időpontot egyeztetni, hiszen állandóan ingázik Újfehértó, Budapest és Pálháza között. Olyan ékszer alkotások születnek a kezeik között, amelyek tükrözik az egyedi, nem mindennapi stílust és minőséget. – Évekkel ezelőtt ékszerek forgalmazásával foglalkoztunk, de a férjemmel azon kezdtünk el gondolkozni, hogy egyedi, saját magunk által tervezett és gyártott különleges kiegészítőket készítsünk. Először az alapanyagok között keresgéltünk, így akadtunk rá a porcelánra, ami önmagában is egy előkelő matéria. Úgy döntöttünk, hogy csinálunk egy pici manufaktúrát, ahol az alapanyagot is mi állítjuk elő. Pálházán találtuk meg azokat a szakembereket, akikre szükségünk volt, így oda telepítettük a kis üzemünket. Azt, hogy egy porcelán porból hogyan lesz aztán egy kész alkotás, hogy miből mennyi kell hozzá, azt senki sem árulta el. Mindenkinek megvan a maga titkos receptje, most már nekünk is. A férjem hónapokon át rengeteget tanult hozzá. Egy idős porcelán mérnökhöz járt, aki megmutatta a finomporcelán gyártás minden csínját-bínját. Azóta is tanul, folyamatosan képzi magát, kísérletezget. Ő a technológia részét viszi a márkának, én pedig a művészetit. Én mindig a fellegekben járnék, ő meg mindig a földön, így húzzuk egymást, vagy vissza, vagy előre, hogy a maximumot tudjuk elérni – mesélte Papp Erzsébet, és megjegyezte: teljesen más beállítottságúak, de szerencsére nagyon jól kiegészítik egymást.

Nemzetközi ékszerek

Maga a ZEMA elnevezés is tükrözi, hogy családi vállalkozás: a három gyerek nevének első betűjéből, Zsófi, Eszter, Máté áll össze, és a végén az A pedig apát és anyát jelöli. – Szerencsére olyan gyerekeink vannak, akikre számíthatunk. Ők a jövő, mi pedig megfelelő, szilárd alapot szeretnénk biztosítani, hogy jó szívvel tudjuk majd továbbadni nekik – fejezte ki reményét Papp Erzsébet, és hozzátette: nagyon sok munkával, és családi összetartással tudtak Újfehértóról nemzetközi vizekre evezni. Híres színésznők vonulnak végig a kifutón ezekben a porcelán kreációkban, a világ számos országában viselik az alkotásaikat Londontól, New Yorkon át akár a Fülöp-szigetekig, de Dubaiban is, az Expo2020 világkiállításon a magyar pavilonban dolgozó hölgyek egyenruhájához készítették a tematikusan ékszereket. Minden évben új kollekciókat mutatnak be különböző témákban, de sok felkérést is kapnak.