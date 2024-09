A Szent Damján Görögkatolikus Kórház 2024-ben is csatlakozik a Make Sense „Ragadd torkon a rákot!” kampányához, melynek elsődleges célja, hogy a lakosság megismerje és felismerje a fej-nyaki daganatok tüneteit.

Korai diagnózis, sikeres kezelés

– A korai diagnózis rendkívül fontos, sok esetben életmentő, ugyanakkor nehéz is, hiszen a fej-nyaki daganatok tünetei nem specifikusak, könnyen összekeverhetők más, enyhébb betegségekkel – hívja fel a lakosság figyelmét a kisvárdai kórház a közösségi oldalán. Szeptember 17–19. között ingyenes fej-nyaki daganatszűrés vehető igénybe, az intézmény fül-orr-gégészeti szakrendelésén 9.30 és 13 óra között végzik el a vizsgálatot, ami regisztrációhoz kötött, a kórház oldalán található linken foglalható időpont is ezekre a napokra. Magyarországon évente körülbelül egy falu lakosságát, 1600-2000 beteget veszítünk el fej-nyaki daganatok miatt; Európában Magyarországon a legnagyobb a szájüregi rák miatti halálozás. Gyanús és orvoshoz kell fordulni, ha az alábbi tünetek felütik a fejüket: 3 hétnél tovább fennálló rekedtség, nyelési nehézség, nem gyógyuló szájüregi seb, illetve 3 hétnél régebb óta fennálló nyakinyirokcsomó-duzzanat. A dohányzás, mint más rossz­indulatú elváltozásoknál, a fej-nyaki daganatoknál is fokozott kockázati tényezőnek számít.