B épület 223-as terem

16.30-17.30 Dr. Kókai Sándor: A történeti földrajz szerepe a hely- és önismeret erősítésében

18:30-19:30 Dr. Tömöri Mihály: Barcelona, a katalán főváros (vetítettképes előadás)



B. épület alagsor, 019-es geomorfológiai labor

17:30-18:30 B. Dr. Pristyák Erika: Földcsuszamlások - a hírekben és a terepasztalon



B épület előtti park / Pontos helyszín és időpont hamarosan

19:00 Láposi Attila: Csillagászati Bemutató

A Matematika és Informatika Intézet programjai

Kollégium, alagsor, 013-as terem

14:00-14:30 Dr. Sikolya-Kertész Kinga: A sport és az életmód közötti összefüggések vizsgálata

14:30-15:00 Dr. Vályi Sándor Zoltán: Mit tud arról a chatGPT, hogy mit nem tud?

15:00-15:30 Dr. Molnár Gábor Marcell: Meglepő fordulat

15:30-16:00 Vegera József: Feromoncsapdák „okosítása” – IoT esettanulmány

16:00-16:30 Dr. Falucskai János: Informatika és matematika a biológiai kutatásokban

16:30-17:00 Dr. habil. Blahota István: Az AI (egyik) első sikertörténete: a sakk

17:00-17:30 Tanyiné Dr. Kocsis Anikó: Képalkotás az MI segítségével, avagy használd okosan a kreativitásodat!



Kollégium, alagsor 012-es terem (robotikalabor)

15:00 Robotika bemutatók



A Műszaki és Agrártudományi Intézet programjai

A helyszínek és időpontok pontos listája hamarosan, kérjük, figyeljék az egyetem honlapját!



B ÉPÜLET

B épület, alagsor A-013 (Elektronmikroszkóp labor)

14:00-18:00 óra Sipos Attila: „Nyitott labor” – az Elektronmikroszkóp labor bemutatása



C ÉPÜLET

C épület előtti parkoló

14:00-18:00 Krajnyik Károly - Antal Tamás: Teniszlabda és fakocka betakarítás mini magajáró arató-cséplőgéppel.



C épület Aula

14:00-17:00 óra Dr. Beszeda Imre, Dr. Tarján Péter, Dolányi Géza: interaktív eszközkiállítás

14:30-18:00 Tarekné dr. Tilistyák Judit: Talajjavítás és hozamnövelés gyümölcslégyártási hulladékkal

14:30-18:00 Tarekné dr. Tilistyák Judit: Egészségtudatosan étkezel? Teszteld!



Mérőlabor (CB 004)

15:00-18:00 Kósa Péter: 3D mérőgép bemutatása