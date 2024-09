Alig tartotta meg alakuló charter ünnepségét a Rotary Club Nyírség, máris egy nagyszabású és nemes célt szolgáló jótékonysági eseményt szervezett Nyíregyháza-Sóstón. A Jótékonysági Kacsaúsztatást ezúttal a Sóstói csónakázó tavon tartották, ahol háromezer gumiszárnyas vágott neki a felépített pályának. A helyszínen Kovács Krisztián, a Rotary Club Nyírség elnöke arról tájékoztatta hírportálunkat, a frissen megalakult szervezet székhelye Sóstón van, és a jövőben számos rendezvényt terveznek az impozáns városrészben.

Nemes célért úsznak

– A jótékonysági kacsaúsztatásból befolyó összegből egy defibrillátort szeretnénk elhelyezni Sóstón, de ha az összeg lehetővé teszi, akkor nem egy, hanem rögtön két készülék kerül ki a köztérre. A modern eszköz kezelése nagyon egyszerű, bárki képes működésbe hozni, és életet menteni vele, ha arra szükség van. A városrészben jelenleg egy ilyen defibrillátor van, méghozzá az élményfürdő területén. Ugyanakkor rengetegen látogatnak ki Sóstóra, sokan futnak, bicikliznek, vagy éppen séta közben gyönyörködnek a környezetben, ezért szükség van további defibrillátorok elhelyezésére is – hangsúlyozta az elnök.

– A tavon háromezer kacsa versenyzett, a rajt előtt mindegyik gazdára talált – ezt már Diczkóné Unterer Mónika, a Rotary Club Nyírség ifjúsági felelőse árulta el. Mint mondta, az új defibrillátorokat úgy helyezik majd el, hogy bárki számára hozzáférhetőek legyenek.

A Bujtosi-tó két éve már otthont adott egy igazi kacsa-cunaminak. Diczkóné Unterer Mónika arról számolt be, hogy az a rendezvény akkor kiválóan sikerült, amit az elnyert Városmarketing Díj is bizonyít, és a sóstói program ugyancsak rengeteg embert csábított a szabadba vasárnap.

– Nagy terveink vannak, hiszen amellett, hogy egy új klub alakult, a mostani kacsaúsztatással hagyományt is szeretnénk teremteni. A város vezetése is támogat minket, így a jövőben még több hasznos és élményekkel teli programot szervezhetünk az érdeklődőknek – tudatta Kovács Krisztián. A vasárnapi Jótékonysági esemény azonban nem csupán egy verseny. Diczkóné Unterer Mónika arra hívta fel a figyelmet, hogy a nemes cél mellett egy kiváló időtöltés is a családoknak, akiknek számos, élménygazdag programmal készültek.